Wer ist die beste Abfahrerin aller Zeiten?

Die 3er-Gondel hat die fünf besten Abfahrerinnen der Geschichte in einem Ranking zusammengefasst.

In einer neuen Episode der 3er-Gondel ranken Daniela Kulovits und Maximilian Girschele die fünf besten Abfahrerinnen der Ski-Geschichte.

Ein Punktesystem bringt ein Ranking hervor, das ganze Generationen geprägt hat - angeführt von einer Frau, die neue Maßstäbe gesetzt hat und ihre "zweite Karriere" mit Olympia-Gold in Cortina krönen will.

Stimmst du dem Ranking zu – oder fehlt für dich eine Abfahrts-Legende?

Die 10 Frauen mit den meisten Abfahrt-Weltcupsiegen

#10 - Isolde Kostner (Italien) - 12 Weltcupsiege
#8 - Marie-Theres Nadig (Schweiz) - 13 Weltcupsiege

Ski Alpin Abfahrts-Weltcup Abfahrt Olympische Winterspiele Olympia 2026 Sport-Talk Maximilian Girschele Daniela Kulovits Wintersport LAOLA1+ 3er-Gondel Ranked Sofia Goggia Renate Götschl Lindsey Vonn Michaela Dorfmeister Annemarie Moser-Pröll