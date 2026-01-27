In einer neuen Episode der 3er-Gondel ranken Daniela Kulovits und Maximilian Girschele die fünf besten Abfahrerinnen der Ski-Geschichte.

Ein Punktesystem bringt ein Ranking hervor, das ganze Generationen geprägt hat - angeführt von einer Frau, die neue Maßstäbe gesetzt hat und ihre "zweite Karriere" mit Olympia-Gold in Cortina krönen will.

Stimmst du dem Ranking zu – oder fehlt für dich eine Abfahrts-Legende?

Hier ansehen: