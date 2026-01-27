ÖFB Cup: Hier findet das Finale bis 2029 statt

Das Endspiel des UNIQA ÖFB Cups wird auch in den nächsten Jahren in Klagenfurt ausgetragen!

Wie der Verband am Dienstag vermeldet, erteilte der ÖFB-Aufsichtsrat dem Wörthersee Stadion den Zuschlag für die nächsten drei Jahre. Bis einschließlich 2029 steigt das Cup-Finale also in Klagenfurt, wo es bislang 13 Mal stattfand.

"Das Wörthersee Stadion bietet uns auch in den kommenden Jahren ideale Voraussetzungen für die Austragung des UNIQA ÖFB Cup Finales. Klagenfurt erfüllt seit Jahren sämtliche Anforderungen für ein Cup-Finale auf höchstem Niveau und garantiert weiterhin verlässliche Rahmenbedingungen. Zahlreiche Finalspiele haben gezeigt, dass das UNIQA ÖFB Cup Finale hier in einem stimmungsvollen und professionellen Umfeld stattfinden kann, das sich bei Vereinen und Fans gleichermaßen etabliert hat", wird Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, in der Aussendung zitiert.