Österreichs erfolgreichste Olympische Winterspiele:
Jahr
Ort
Gold
Silber
Bronze
Gesamt
2006
Turin
9
7
7
23
2022
Peking
7
7
4
18
1992
Albertville
6
7
8
21
2018
Pyeongchang
5
3
6
14
2014
Sotschi
4
8
5
17
2010
Vancouver
4
6
7
17
1964
Innsbruck
4
5
3
12
1956
Cortina
4
3
4
11
1998
Nagano
3
5
9
17
1988
Calgary
3
5
2
10
2002
Salt Lake City
3
4
10
17
1968
Grenoble
3
4
4
11
1980
Lake Placid
3
2
2
7
1952
Oslo
2
4
2
8
1994
Lillehammer
2
3
4
9
1976
Innsbruck
2
2
2
6
1924
Chamonix
2
1
0
3
1948
St. Moritz
1
3
4
8
1960
Squaw Valley
1
2
3
6
1972
Sapporo
1
2
2
5
1936
Garmisch-Partenk.
1
1
2
4
1932
Lake Placid
1
1
0
2
1928
St. Moritz
0
3
1
4
1984
Sarajewo
0
0
1
1
ÖOC-Bilanz bei Olympia gesamt
Gold
Silber
Bronze
Ges
Sommer
21
35
41
97
Winter
71
89
91
251
Gesamt
92
124
132
348
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
