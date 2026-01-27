NEWS

ÖOC-Medaillenausbeute: Peking ist Nummer zwei der Historie

ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer gibt die Medaillenausbeute von Peking als Benchmark vor. Die Latte liegt hoch: Nur ein Mal war Österreich bisher erfolgreicher:

ÖOC-Medaillenausbeute: Peking ist Nummer zwei der Historie Foto: © GEPA
Die Latte liegt hoch! ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer hat die Medaillenausbeute von Peking als Benchmark für die kommenden Spiele in Milano Cortina ausgegeben.

Peking Nummer 2 der ÖOC-Bilanz

Ein Blick in die Historie zeigt: Die Benchmark ist hart. Nur ein Mal war Österreich bei Olympischen Winterspielen erfolgreicher.

Mit insgesamt 18 Medaillen (7-mal Gold, 7-mal Silber, 4-mal Bronze) landete das österreichische Team in Peking auf dem siebten Platz im Medaillenspiegel.

In der ewigen Bestenliste des ÖOC sicherte sich die Fernost-Mission damit den zweiten Rang - nur hinter den Spielen von Turin 2006. Bei der Medaillenanzahl liegt Albertville 1992 noch vor Peking, allerdings gab es bei den Spielen 2022 ein Gold mehr.

Turin 2006 bleibt das „Maß aller Dinge“

Obwohl Peking 2022 durch außergewöhnliche Leistungen wie jene von Matthias Mayer oder Johannes Strolz bestach, thronen die Spiele in Italien weiterhin an der Spitze der Statistik. Vor 20 Jahren holte Rot-Weiß-Rot insgesamt 23 Medaillen, davon neun in Gold.

Für die Athletinnen und Athleten in Milano Cortina liegt die Latte damit fest. Präsident Horst Nussbaumer gibt die Richtung klar vor: „Die 18 Medaillen von Peking 2022 sind die Benchmark! Als Sportler sind wir gewohnt, uns hohe Ziele zu setzen."

Österreichs Medaillenausbeute bei Olympischen Winterspielen:

Österreichs erfolgreichste Olympische Winterspiele:

Jahr

Ort

Gold

Silber

Bronze

Gesamt

2006

Turin

9

7

7

23

2022

Peking

7

7

4

18

1992

Albertville

6

7

8

21

2018

Pyeongchang

5

3

6

14

2014

Sotschi

4

8

5

17

2010

Vancouver

4

6

7

17

1964

Innsbruck

4

5

3

12

1956

Cortina

4

3

4

11

1998

Nagano

3

5

9

17

1988

Calgary

3

5

2

10

2002

Salt Lake City

3

4

10

17

1968

Grenoble

3

4

4

11

1980

Lake Placid

3

2

2

7

1952

Oslo

2

4

2

8

1994

Lillehammer

2

3

4

9

1976

Innsbruck

2

2

2

6

1924

Chamonix

2

1

0

3

1948

St. Moritz

1

3

4

8

1960

Squaw Valley

1

2

3

6

1972

Sapporo

1

2

2

5

1936

Garmisch-Partenk.

1

1

2

4

1932

Lake Placid

1

1

0

2

1928

St. Moritz

0

3

1

4

1984

Sarajewo

0

0

1

1

ÖOC-Bilanz bei Olympia gesamt

Gold

Silber

Bronze

Ges

Sommer

21

35

41

97

Winter

71

89

91

251

Gesamt

92

124

132

348

