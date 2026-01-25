NEWS

Kitzbühel LIVE - Infos zum Slalom am Ganslern

Der Slalom-Klassiker in Kitzbühel heute LIVE! Alle Fakten zum Ganslern, Startzeiten, Kurssetzer und die ÖSV-Bilanz im Check. Infos im LIVE-Ticker:

Kitzbühel LIVE - Infos zum Slalom am Ganslern Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach der Streif gehört der Berg den Technikern! Am legendären Ganslernhang wird heute im Slalom um den prestigeträchtigen Hahnenkamm-Sieg gekämpft.

Können die Österreicher die lange Durststrecke vor heimischer Kulisse beenden?

Die Streckendaten im Überblick:

  • Start: 1004 m

  • Ziel: 811 m

  • Höhenunterschied: 193 m

  • Kurssetzer 1. DG: Matthias Rolland (FRA)

  • Kurssetzer 2. DG: Bernd Brunner (GER)

  • Startzeiten: 10:30 Uhr (1. DG) / 13:30 Uhr (Finale)

Kitz Race Party 2026 - Glamour-Bilder der Hahnenkamm-Gala

Slideshow starten

21 Bilder

Zahlen, Fakten & die ÖSV-Durststrecke:

  • Der Vorjahressieger: 2025 triumphierte der Franzose Clement Noel und feierte damit seinen bereits zweiten Kitzbühel-Sieg. Er setzte sich vor Alex Vinatzer und Lucas Braathen durch. Bester Österreicher wurde damals Marco Schwarz auf Rang sechs.

  • Alle Slalomsieger in Kitzbühel>>>

  • Warten auf den Heimsieg: Der letzte ÖSV-Triumph am Ganslern liegt bereits Jahre zurück. Marcel Hirscher war 2017 der letzte Österreicher, der sich zum Kitzbühel-Slalomsieger krönen konnte.

  • Podest-Flaute: Auch der letzte Stockerlplatz ist schon eine Weile her – dieser gelang Marco Schwarz im Jahr 2020 mit seinem zweiten Platz.

  • Sorgenkind Slalom: Die bisherige Saison verlief für die ÖSV-Herren deutlich hinter den Erwartungen. Lediglich fünf Top-10-Plätze stehen bisher zu Buche. Das beste Einzelergebnis ist ein 5. Platz von Manuel Feller in Adelboden.

  • Letztes Lebenszeichen: Beim Klassiker in Wengen reichte es zuletzt nur für Rang 7 durch Michael Matt. Heute soll vor eigenem Publikum endlich der Befreiungsschlag her.

Das aktuelle Ergebnisse im Slalom von Kitzbühel:

Mehr zum Thema

Ski heute LIVE - Slalom-Programm in Kitzbühel & Spindlermühle

Ski heute LIVE - Slalom-Programm in Kitzbühel & Spindlermühle

Ski Alpin
Der Olympiasieger und seine letzte Chance auf Olympia

Der Olympiasieger und seine letzte Chance auf Olympia

Ski Alpin
1
Nach verpasstem Kitz-Sieg brachen bei Odermatt alle Dämme

Nach verpasstem Kitz-Sieg brachen bei Odermatt alle Dämme

Ski Alpin
6
Tränen bei Kitz-Sieger Franzoni: "Matteo wäre stolz auf mich"

Tränen bei Kitz-Sieger Franzoni: "Matteo wäre stolz auf mich"

Ski Alpin
3
Historische ÖSV-Pleite in Kitz: Kriechmayr mit Bitte an Fans

Historische ÖSV-Pleite in Kitz: Kriechmayr mit Bitte an Fans

Ski Alpin
16
Das Endergebnis der Hahnenkamm-Abfahrt

Das Endergebnis der Hahnenkamm-Abfahrt

Ski Alpin
8
Krimi! Shootingstar Franzoni biegt Odermatt auf der Streif

Krimi! Shootingstar Franzoni biegt Odermatt auf der Streif

Ski Alpin
12
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Kitzbühel Hahnenkamm-Rennen