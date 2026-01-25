Kitzbühel LIVE - Infos zum Slalom am Ganslern

Kitz Race Party 2026 - Glamour-Bilder der Hahnenkamm-Gala
Zahlen, Fakten & die ÖSV-Durststrecke:
Der Vorjahressieger: 2025 triumphierte der Franzose Clement Noel und feierte damit seinen bereits zweiten Kitzbühel-Sieg. Er setzte sich vor Alex Vinatzer und Lucas Braathen durch. Bester Österreicher wurde damals Marco Schwarz auf Rang sechs.
Warten auf den Heimsieg: Der letzte ÖSV-Triumph am Ganslern liegt bereits Jahre zurück. Marcel Hirscher war 2017 der letzte Österreicher, der sich zum Kitzbühel-Slalomsieger krönen konnte.
Podest-Flaute: Auch der letzte Stockerlplatz ist schon eine Weile her – dieser gelang Marco Schwarz im Jahr 2020 mit seinem zweiten Platz.
Sorgenkind Slalom: Die bisherige Saison verlief für die ÖSV-Herren deutlich hinter den Erwartungen. Lediglich fünf Top-10-Plätze stehen bisher zu Buche. Das beste Einzelergebnis ist ein 5. Platz von Manuel Feller in Adelboden.
Letztes Lebenszeichen: Beim Klassiker in Wengen reichte es zuletzt nur für Rang 7 durch Michael Matt. Heute soll vor eigenem Publikum endlich der Befreiungsschlag her.