Sinner und Zverev nach Arbeitssiegen im Miami-Viertelfinale

Jannik Sinner und Alexander Zverev ziehen beim Tennis-ATP-1000-Turnier in Miami mit Arbeitssiegen ins Viertelfinale ein.

Die italienische Nummer zwei rang am Dienstag (Ortszeit) bei dem mit 9,4 Millionen Dollar dotierten Hartplatzevent US-Lokalmatador Alex Michelsen 7:5,7:6(4) nieder. Der Deutsche Zverev musste gegen den Franzosen Quentin Halys zweimal in den Tiebreak und gewann schließlich 7:6(4),7:6(1).

Erster Jahrgang-2006-Spieler im Viertelfinale von ATP-1000er

Für Aufsehen sorgte indes Qualifikant Martin Landaluce. Der Spanier steht als erster Spieler mit Jahrgang 2006 oder jünger bei einem 1000er-Event in der Runde der letzten acht. Seinen sechsten Sieg im Turnierverlauf feierte er gegen den US-amerikanischen Carlos-Alcaraz-Bezwinger Sebastian Korda (Nr. 32) mit einem 2:6,7:6(6),6:4. Um den Einzug ins Halbfinale geht es für Landaluce gegen den Tschechen Jiri Lehecka (21), Dreisatzsieger gegen US-Ass Taylor Fritz (6).

Im Tiebreak wehrte Landaluce mit einem Backhand-Winner einen Matchball ab. "Alle Spanier haben mit Kampfgeist gespielt - Ferrero, Ferrer, Nadal, Carlitos (Alcaraz, Anm.). Ich habe sie mir meine ganze Karriere lang angeschaut." Seinen Erfolg widmete der 20-Jährige seiner vor einigen Monaten im Alter von 100 Jahren verstorbenen Großmutter. Landaluce ist mit Position 151 der Miami-Viertelfinalist mit dem höchsten Ranking seit 1994. Nächster Gegner von Sinner ist Frances Tiafoe (USA-19), Zverev (3) bekommt es mit Francisco Cerundolo (ARG-18) zu tun.

Gauff und Muchova im Halbfinale

Im Frauen-Bewerb schafften die an Nummer vier gesetzte US-Amerikanerin Coco Gauff und die Tschechin Karolina Muchova (13) den Aufstieg ins Halbfinale. Gauff besiegte die Schweizerin Belinda Bencic 6:3,1:6,6:3 und benötigte damit auch in ihrem vierten Match in Miami drei Sätze.

Auch Muchova hatte zu kämpfen, um sich gegen die 19-jährige Kanadierin Victoria Mboko mit 7:5,7:6(5) durchzusetzen. Im Halbfinale am Donnerstag treffen Gauff und Muchova aufeinander, die 22-jährige US-Amerikanerin hat alle bisherigen fünf Duelle gewonnen.