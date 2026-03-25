Nächster Sieg: Ofner in Alicante unter den letzten Acht

Sebastian Ofner steht im Viertelfinale des ATP-Challengers im spanischen Alicante.

Gegen den Spanier Alejandro Moro Canas (ATP-Nr. 239) legt der Österreicher einen schlechten Start hin, verliert sein erstes Aufschlagspiel und liegt 0:3 zurück. Zum 3:4 holt sich Ofner das Break aber zurück und im Endeffekt den ersten Satz im Tie-Break (7:5).

Im zweiten Satz reicht das letzte Game gegen den Aufschlag zum 6:4 zur Entscheidung.

In der nächsten Runde geht es gegen den Italiener Marco Cecchinato (ATP-Nr. 199), das direkte Duell steht 1:1 und ist wenig aussagekräftig - beide Duelle fanden binnen weniger Wochen vor acht Jahren statt.