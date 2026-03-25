NEWS

Nächster Sieg: Ofner in Alicante unter den letzten Acht

Der topgesetzte Österreicher hat mit einem Lokalmatador ein wenig zu kämpfen, zieht aber letztlich ins Viertelfinale ein.

Nächster Sieg: Ofner in Alicante unter den letzten Acht Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sebastian Ofner steht im Viertelfinale des ATP-Challengers im spanischen Alicante.

Gegen den Spanier Alejandro Moro Canas (ATP-Nr. 239) legt der Österreicher einen schlechten Start hin, verliert sein erstes Aufschlagspiel und liegt 0:3 zurück. Zum 3:4 holt sich Ofner das Break aber zurück und im Endeffekt den ersten Satz im Tie-Break (7:5).

Im zweiten Satz reicht das letzte Game gegen den Aufschlag zum 6:4 zur Entscheidung.

In der nächsten Runde geht es gegen den Italiener Marco Cecchinato (ATP-Nr. 199), das direkte Duell steht 1:1 und ist wenig aussagekräftig - beide Duelle fanden binnen weniger Wochen vor acht Jahren statt.

Die besten Rasenspieler aller Zeiten

#12 - Lleyton Hewitt (Australien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Achtelfinal-Aus für Kopp bei Split-Challenger

Achtelfinal-Aus für Kopp bei Split-Challenger

Tennis - ATP
Sinner und Zverev nach Arbeitssiegen im Miami-Viertelfinale

Sinner und Zverev nach Arbeitssiegen im Miami-Viertelfinale

Tennis - ATP
Erster "2006er" im Viertelfinale eines 1000er-Turniers

Erster "2006er" im Viertelfinale eines 1000er-Turniers

Tennis - ATP
Neumayer nach Schwierigkeiten in Challenger-Achtelfinale

Neumayer nach Schwierigkeiten in Challenger-Achtelfinale

Tennis - ATP
Kopp zieht bei Split-Challenger souverän ins Achtelfinale ein

Kopp zieht bei Split-Challenger souverän ins Achtelfinale ein

Tennis - ATP
1
Geheimnis gelüftet: Thiem-Rückkehr auf virtueller Ebene

Geheimnis gelüftet: Thiem-Rückkehr auf virtueller Ebene

Tennis - ATP
21
"Grenzüberschreitendes Verhalten": UBI-Graz entlässt Betreuer

"Grenzüberschreitendes Verhalten": UBI-Graz entlässt Betreuer

Basketball

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Sebastian Ofner Alicante Marco Cecchinato