Nächster Sieg: Ofner in Alicante unter den letzten Acht
Der topgesetzte Österreicher hat mit einem Lokalmatador ein wenig zu kämpfen, zieht aber letztlich ins Viertelfinale ein.
Sebastian Ofner steht im Viertelfinale des ATP-Challengers im spanischen Alicante.
Gegen den Spanier Alejandro Moro Canas (ATP-Nr. 239) legt der Österreicher einen schlechten Start hin, verliert sein erstes Aufschlagspiel und liegt 0:3 zurück. Zum 3:4 holt sich Ofner das Break aber zurück und im Endeffekt den ersten Satz im Tie-Break (7:5).
Im zweiten Satz reicht das letzte Game gegen den Aufschlag zum 6:4 zur Entscheidung.
In der nächsten Runde geht es gegen den Italiener Marco Cecchinato (ATP-Nr. 199), das direkte Duell steht 1:1 und ist wenig aussagekräftig - beide Duelle fanden binnen weniger Wochen vor acht Jahren statt.