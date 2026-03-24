Neumayer nach Schwierigkeiten in Challenger-Achtelfinale

Lukas Neumayer steht, ebenso wie sein Teamkollege Sandro Kopp, im Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Split.

Der Salzburger setzt sich gegen den Italiener Juan Cruz Martín Manzano mit 7:6(4), 6:3 durch und zieht damit souverän in die Runde der letzten 16 ein.

Tiebreak und frühes Break

Im ersten Satz tut sich der ÖTV-Spieler zunächst noch schwer. Gegen Martín Manzano gelingt ihm bis zum Ende kein Break, doch im entscheidenden Tiebreak behält der Österreicher die Nerven und holt sich den Durchgang mit 7:4.

In Satz zwei erwischt Neumayer einen perfekten Start: Dem 23-Jährigen gelingt ein frühes Break zum 2:0 gegen die Nummer 606 der Welt. Diesen Vorsprung verteidigt er konsequent und macht den Sack schließlich mit 6:3 zu.

Wer Neumayers Gegner im Achtelfinale sein wird, steht noch nicht fest. Gespielt wird jedenfalls am Donnerstag ab 10:30 Uhr.