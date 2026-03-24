Neumayer, Lukas NEU
Martin Manzano, Juan Cruz MAR
Endstand
2:0
7:6 , 6:3
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Neumayer nach Schwierigkeiten in Challenger-Achtelfinale

Der 23-jährige Österreicher setzt sich nach einem knappen ersten Satz gegen seinen italienischen Gegner durch.

Neumayer nach Schwierigkeiten in Challenger-Achtelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lukas Neumayer steht, ebenso wie sein Teamkollege Sandro Kopp, im Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Split.

Der Salzburger setzt sich gegen den Italiener Juan Cruz Martín Manzano mit 7:6(4), 6:3 durch und zieht damit souverän in die Runde der letzten 16 ein.

Tiebreak und frühes Break

Im ersten Satz tut sich der ÖTV-Spieler zunächst noch schwer. Gegen Martín Manzano gelingt ihm bis zum Ende kein Break, doch im entscheidenden Tiebreak behält der Österreicher die Nerven und holt sich den Durchgang mit 7:4.

In Satz zwei erwischt Neumayer einen perfekten Start: Dem 23-Jährigen gelingt ein frühes Break zum 2:0 gegen die Nummer 606 der Welt. Diesen Vorsprung verteidigt er konsequent und macht den Sack schließlich mit 6:3 zu.

Wer Neumayers Gegner im Achtelfinale sein wird, steht noch nicht fest. Gespielt wird jedenfalls am Donnerstag ab 10:30 Uhr.

Die 20 Tennisspieler mit den meisten Grand-Slam-Titeln

#16 - Carlos Alcaraz (7 Titel)
#16 - René Lacoste (7 Titel)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Kopp zieht bei Split-Challenger souverän ins Achtelfinale ein

Kopp zieht bei Split-Challenger souverän ins Achtelfinale ein

Tennis - ATP
1
Ofner zieht ins Achtelfinale von Alicante ein

Ofner zieht ins Achtelfinale von Alicante ein

Tennis - ATP
3
Geheimnis gelüftet: Thiem-Rückkehr auf virtueller Ebene

Geheimnis gelüftet: Thiem-Rückkehr auf virtueller Ebene

Tennis - ATP
19
Deutliche Auftaktpleite für Erler/Galloway in Miami

Deutliche Auftaktpleite für Erler/Galloway in Miami

Tennis - ATP
Sechsmalige Grand-Slam-Siegerin trennt sich von Trainer

Sechsmalige Grand-Slam-Siegerin trennt sich von Trainer

Tennis - WTA
1
Alcaraz scheitert beim Miami-Masters überraschend früh

Alcaraz scheitert beim Miami-Masters überraschend früh

Tennis - ATP
1
Offiziell: Entscheidung um Kelce-Zukunft gefallen

Offiziell: Entscheidung um Kelce-Zukunft gefallen

Football

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour ATP-Challenger Lukas Neumayer ÖTV-Herren ÖTV