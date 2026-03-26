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Rassismus-Eklat: UEFA verkündet Strafen für Benfica

Benfica-Fans fielen unter anderem mit rassistischen Gesten in Richtung Vinicius Junior auf. Die UEFA reagiert:

Rassismus-Eklat: UEFA verkündet Strafen für Benfica Foto: © GETTY
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Benfica Lissabon wird für den Rassismus-Eklat im Playoff-Hinspiel der Champions League von der UEFA belangt.

Beim 1:0-Sieg von Real Madrid in Lissabon kam es nämlich nicht nur auf dem Feld zu einem rassistischen Vorfall.

Wie auf einem Video ersichtlich ist, zeigten zwei Benfica-Fans während der Partie Affen-Gesten in Richtung Vinicius Junior.

Teilsperrung auf Bewährung

Wegen "rassistischen und/oder diskriminierenden Verhaltens" wird der Klub deshalb nun zu einer Geldstrafe von 40.000 Euro verurteilt.

Darüber hinaus sprach die UEFA eine Teilsperrung der Tribüne auf Bewährung aus. Weitere 33.000 Euro muss Benfica wegen anderer Verfehlungen der Fans bezahlen. Mourinho-Assistent Pedro Luis Ferreira Machado wird aufgrund von unsportlichem Verhalten für ein Match gesperrt.

Auf dem Feld kam es ebenso zu unschönen Szenen. Wie Vini Jr. und mehrere Real-Spieler bekräftigten, soll Benfica-Spieler Gianluca Prestianni den Brasilianer nach dessen Tor mutmaßlich als "Affen" bezeichnet haben. Die Ermittlungen zu diesem Fall laufen weiter.

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