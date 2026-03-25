Achtelfinal-Aus für Kopp bei Split-Challenger

Sandro Kopp scheitert im Achtelfinale an der Nummer eins des ATP-Challenger-Turniers in Split, Matej Dodig. Der 25-jährige Österreicher muss sich mit 4:6, 6:3, 2:6 geschlagen geben.

Kopp mit vielversprechendem Start

Kopp startet mit einem frühen Break in den ersten Satz, kann dieses gegen die Nummer eins des Turniers nicht halten. Nach mehreren Spielen, in denen beide Spieler ihren Aufschlag abgeben, gelingt dem 20‑jährigen Kroaten das entscheidende Break zum 4:3, das er anschließend zu einem 6:4‑Satzgewinn ausspielt.

Der zweite Durchgang verläuft zunächst ähnlich: Kopp holt sich erneut ein frühes Break und zieht 3:0 davon. Anders als im ersten Satz lässt er sich diese Führung nicht mehr nehmen und entscheidet den Durchgang souverän mit 6:3 für sich.

Dodig mit besserem Ende

Im entscheidenden dritten Satz entwickelt sich zu Beginn ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden Spielern. Dann scheint jedoch bei Kopp die Luft draußen zu sein. Er gibt seinen Aufschlag nach Einstand ab. Das nächste Service-Game des Kroaten kann dieser klar für sich entscheiden und stellt auf 4:1. Diesen Vorsprung lässt sich die Nummer 214 der ATP-Weltrangliste nicht mehr nehmen und gewinnt den Entscheidungssatz nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit mit 6:2.

Neumayer noch im Einsatz

Beim Challenger in Split ist ÖTV-Teamkollege Lukas Neumayer noch im Bewerb. Er trifft im Achtelfinale am Donnerstag ab 10:00 Uhr (hier im Live-Ticker>>>) auf den Kroaten Duje Ajdukovic.