Korda, Sebastian KOR
Landaluce, Martin LAN
Endstand
1:2
6:2 , 6:7 , 4:6
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NEWS

Erster "2006er" im Viertelfinale eines 1000er-Turniers

Der 20-Jährige feiert einen Dreisatzsieg gegen den Alcaraz-Bezwinger und steht damit im Viertelfinale.

Erster "2006er" im Viertelfinale eines 1000er-Turniers Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Der spanische Qualifikant Martin Landaluce steht beim Masters-1000 von Miami im Viertelfinale - als erster Spieler auf dieser Ebene mit Jahrgang 2006 oder jünger.

Seinen sechsten Sieg im Turnierverlauf feiert er am Dienstag gegen den US-amerikanischen Carlos-Alcaraz-Bezwinger Sebastian Korda (Nr. 32) mit einem 2:6,7:6(6),6:4.

Um den Einzug ins Halbfinale geht es für Landaluce gegen den Tschechen Jiri Lehecka (21), Dreisatzsieger gegen US-Ass Taylor Fritz (6).

Spanischer Kampfgeist

Im Tiebreak wehrte Landaluce mit einem Backhand-Winner einen Matchball ab.

"Alle Spanier haben das versucht. Sie haben mit Kampfgeist gespielt - Ferrero, Ferrer, Nadal, Carlitos (Alcaraz, Anm.). Ich habe sie mir meine ganze Karriere lang angeschaut, also musste ich es auch versuchen."

Seinen Erfolg widmete der 20-Jährige seiner vor einigen Monaten im Alter von 100 Jahren verstorbenen Großmutter. Landaluce ist der mit Position 151 der Miami-Viertelfinalist mit dem höchsten Ranking seit 1994.

Besiegt er auch Lehecka, zieht er erstmals in die Top 100 bzw. sogar Top 65 ein.

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