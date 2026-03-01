Sebastian Ofner spielt am Sonntag (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker) um seinen ersten Titel des Jahres. Der 29-Jährige bekommt es beim Hartplatz-Challenger-Finale in Saint-Brieuc mit Lokalmatador Pierre-Hugues Herbert zu tun.

Der 34-jährige Franzose eliminierte im Halbfinale mit Hugo Gaston einen Top-100-Spieler. Im Endspiel kommt es nun zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Ofner und Herbert.

Vor dem Turnier in Saint-Brieuc konnte Ofner in diesem Jahr bislang nur ein Spiel gewinnen, in der Qualifikation für die Australian Open. Nun könnte er seine neu gefundene Form mit seinem ersten Challenger-Titel seit dem Jahr 2023, als er das Turnier in Salzburg für sich entscheiden konnte, krönen.

