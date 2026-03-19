Tagger, Lilli TAG
Seidel, Ella SEI
Endstand
2:1
6:7 , 6:4 , 7:5
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Stark! Tagger kämpft sich beim Masters in Miami in Runde zwei

Die 18-Jährige setzt sich in ihrem Erstrunden-Match beim Masters in Miami in drei Sätzen gegen eine Deutsche durch.

Stark! Tagger kämpft sich beim Masters in Miami in Runde zwei Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger gewinnt beim WTA-1000-Turnier in Miami in der ersten Runde mit 6:7(8), 6:4, 7:5 gegen die Deutsche Ella Seidel.

Gegen die 86. der Weltrangliste zeigt Tagger (WTA-115.) einen umkämpften ersten Satz. Beim Stand von 1:1 gibt erst Tagger ihr Aufschlagspiel her, beim Stand von 3:4 breakt wiederum sie ihre Gegnerin.

In der Folge bringen beide Spielerinnen ihren Aufschlag durch, es geht in den Tiebreak. In diesem findet Tagger zwei Satzbälle vor, kann diese aber nicht nutzen. Stattdessen holt sich Seidel mit ihrem zweiten Satzball mit 10:8 im Tiebreak den Satz. 

Im zweiten Satz zeigen sich beide Spielerinnen zunächst souverän, beim Stand von 3:3 gelingt Tagger aber ein Break. Den daraus resultierenden Vorsprung kann Tagger zum Satz-Ausgleich nutzen.

Fast drei Stunden

In den entscheidenden dritten Satz starten beide Spielerinnen mit einem Break und knüpfen einander auch beim Stand von 2:3 und 2:4 ein Aufschlagspiel ab. Beim Stand von 5:5 breakt Tagger dann erneut - es ist die Entscheidung im Spiel. Mit 7:5 gewinnt sie den dritten Satz und zieht nach einer Gesamt-Spielzeit von 2:50 Stunden in die nächste Runde ein.

Dort wartet allerdings nun ein schweres Los: Ekaterina Alexandrova heißt die nächste Gegnerin. Die Russin ist auf Platz elf der Weltrangliste.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

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