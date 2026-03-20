Alexandrova, Ekaterina ALE
Tagger, Lilli TAG
Heute 18:30 Uhr
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Tennis heute: Lilli Tagger - Ekaterina Alexandrova

Besteht die junge Österreicherin auch in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers in Miami?

Tennis heute: Lilli Tagger - Ekaterina Alexandrova Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger schlägt in der zweiten Runde beim WTA-1000-Turnier in Miami auf.

Nach ihrem hart erkämpften Sieg in Runde eins (alle Infos >>>) bekommt es die Osttirolerin nun mit der nächsten Gegnerin zu tun.

Die 18-Jährige spielt in der zweiten Runde von Miami gegen die Nummer elf der Welt, Ekaterina Alexandrova (ab 18:30 hier im Live-Ticker >>>).

Tagger geht als klare Außenseiterin in die Partie. Ihre russische Gegnerin zeigte im letzten Jahr mit konstanten Leistungen auf und konnte das WTA Ladies Linz 2025 für sich entscheiden.

Die Österreicherin muss ihr bestes Tennis auspacken, um gegen die 31-Jährige eine Chance zu haben.

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