Ofner, Sebastian OFN
Carballes Baena, Roberto CAR
Endstand
1:2
6:7 , 6:2 , 1:6
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Ofners Erfolgslauf endet im Viertelfinale von Murcia

Nach zwölf Siegen und zwei Challenger-Titeln ist im Südosten Spaniens gegen einen Lokalmatador Endstation.

Ofners Erfolgslauf endet im Viertelfinale von Murcia Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofners Erfolgsserie auf der Challenger-Tour ist gerissen.

Der Steirer (ATP-86.) unterliegt dem Spanier Roberto Cabarlles Baena (ATP-165.) im Viertelfinale von Murcia mit 6:7 (4), 6:2, 1:6. Ofner hatte seine letzten zwölf Spiele und die Challenger-Turniere in Saint-Brieuc sowie Thionville gewonnen.

Im ersten Satz legt der Steirer mit einem schnellen Break zum 3:0 stark los, kann diesen Vorsprung jedoch nicht halten. Der Spanier schlägt prompt zurück und holt sich im direkten Gegenzug das Rebreak. Die Entscheidung fällt schließlich im Tiebreak, das der 29‑Jährige mit 4:7 verliert.

Höchststrafe verhindert

Auch im zweiten Satz erwischt der Österreicher erneut einen perfekten Start und holt sich früh das Break. Diesmal lässt sich Ofner den Vorsprung nicht mehr nehmen und sichert sich den Satz souverän mit 6:2.

Den Start in die Entscheidung verschläft Ofner völlig, sieht sich rasch einem 0:5-Rückstand entgegen. Die Höchststrafe kann der ÖTV-Daviscupper zwar verhindern, ein Comeback-Versuch bleibt aber ebenso aus.

Damit endet Ofners erstes Sandplatz-Turnier im Jahr 2026 in der Runde der letzten Acht, im Live-Ranking verbessert sich Österreichs Nummer eins auf die 80. Position.

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