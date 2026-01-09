Rodionov, Jurij ROD
Ellis, Blake ELL
Endstand
2:1
6:4 , 6:7 , 6:3
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Rodionov steht in Neukaledonien im Challenger-Finale

Nach einem umkämpften Drei-Satz-Krimi bezwingt der Österreicher den Australier Blake Ellis.

Rodionov steht in Neukaledonien im Challenger-Finale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jurij Rodionov steht im Finale beim ATP-Challenger in Noumea in Neukaledonien.

Der 26-Jährige setzt sich im Halbfinale gegen Blake Ellis, die Nummer 509 der Tennis-Weltrangliste, knapp in drei Sätzen mit 6:4, 6:7(5), 6:3 durch.

Konnte Rodionov den ersten Satz noch solide für sich entscheiden, entwickelte sich im zweiten Durchgang ein offener Schlagabtausch. Bis ins Tiebreak, welches Ellis für sich entscheidet, gelingt keinem Spieler ein Break.

Im Entscheidungssatz schafft der Österreicher das entscheidende Break zum 5:3 und spielt anschließend die Partie heim.

Rodoinov vor 13. Challenger-Titel

Der ÖTV-Spieler trifft im Finale am Samstag (ab 06:30 Uhr im Live Ticker>>>) auf den Sieger des Duells des Amerikaners Michael Zheng gegen den Franzosen Arthur Géa.

Es wäre Rodionovs 13. Sieg eines ATP-Challengers. Der Einzug ins Finale gibt jedenfalls Hoffnung für die bevorstehende Qualifikation bei den Australian Open ab dem 15. Jänner.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Filip Misolic
Alexander Peya

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Tennis-Hoffnung verpasst im Einzel Challenger-Final-Einzug

Tennis-Hoffnung verpasst im Einzel Challenger-Final-Einzug

Tennis - ATP
Miedler zieht in Brisbane ins Halbfinale ein

Miedler zieht in Brisbane ins Halbfinale ein

Tennis - ATP
Rodionov und Schwärzler ziehen in Challenger-Halbfinals ein

Rodionov und Schwärzler ziehen in Challenger-Halbfinals ein

Tennis - ATP
6
Ex-Australian-Open-Champion erhält Wildcard

Ex-Australian-Open-Champion erhält Wildcard

Tennis
Auftaktsiege für Erler und Miedler

Auftaktsiege für Erler und Miedler

Tennis - ATP
Schwärzler nach Aufholjagd in Thailand im Viertelfinale

Schwärzler nach Aufholjagd in Thailand im Viertelfinale

Tennis - ATP
1
NFL: Das Power Ranking vor den Playoffs

NFL: Das Power Ranking vor den Playoffs

Football
14
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Jurij Rodionov ATP-Challenger