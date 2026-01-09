Rodionov steht in Neukaledonien im Challenger-Finale

Jurij Rodionov steht im Finale beim ATP-Challenger in Noumea in Neukaledonien.

Der 26-Jährige setzt sich im Halbfinale gegen Blake Ellis, die Nummer 509 der Tennis-Weltrangliste, knapp in drei Sätzen mit 6:4, 6:7(5), 6:3 durch.

Konnte Rodionov den ersten Satz noch solide für sich entscheiden, entwickelte sich im zweiten Durchgang ein offener Schlagabtausch. Bis ins Tiebreak, welches Ellis für sich entscheidet, gelingt keinem Spieler ein Break.

Im Entscheidungssatz schafft der Österreicher das entscheidende Break zum 5:3 und spielt anschließend die Partie heim.

Rodoinov vor 13. Challenger-Titel

Der ÖTV-Spieler trifft im Finale am Samstag (ab 06:30 Uhr im Live Ticker>>>) auf den Sieger des Duells des Amerikaners Michael Zheng gegen den Franzosen Arthur Géa.

Es wäre Rodionovs 13. Sieg eines ATP-Challengers. Der Einzug ins Finale gibt jedenfalls Hoffnung für die bevorstehende Qualifikation bei den Australian Open ab dem 15. Jänner.