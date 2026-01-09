Guinard M / Johnson L G/J
Cabral F / Miedler L C/M
Endstand
0:2
4:6 , 4:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Miedler zieht in Brisbane ins Halbfinale ein

Der Niederösterreicher gewinnt mit seinem portugiesischen Doppelpartner in zwei Sätzen.

Miedler zieht in Brisbane ins Halbfinale ein Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs aktuell bester Tennis-Doppelspieler, Lucas Miedler steht im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Brisbane.

Am Freitag besiegt der 29-Jährige gemeinsam mit seinem Partner Francisco Cabral das als Nummer drei gesetzte Duo Manuel Guinard/Luke Johnson (FRA/USA-5) 6:4,6:4.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel treffen der Niederösterreicher und der Portugiese auf die Franzosen Sadio Doumbia/Fabien Reboul. Für Miedler wäre es das 16. Finale auf der Tour, er hat bisher zehn Titel gewonnen.

