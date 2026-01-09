Miedler zieht in Brisbane ins Halbfinale ein

Österreichs aktuell bester Tennis-Doppelspieler, Lucas Miedler steht im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Brisbane.

Am Freitag besiegt der 29-Jährige gemeinsam mit seinem Partner Francisco Cabral das als Nummer drei gesetzte Duo Manuel Guinard/Luke Johnson (FRA/USA-5) 6:4,6:4.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel treffen der Niederösterreicher und der Portugiese auf die Franzosen Sadio Doumbia/Fabien Reboul. Für Miedler wäre es das 16. Finale auf der Tour, er hat bisher zehn Titel gewonnen.