Auftaktsiege für Erler und Miedler

Die österreichischen Doppel-Asse starten jeweils erfolgreich in die neue Saison.

Foto: © GEPA
Dem Niederösterreicher Lucas Miedler gelingt an der Seite seines portugiesischen Standardpartners Francisco Cabral ein erfolgreicher Start ins Tennis-Jahr 2026.

Als Nummer drei gesetzt besiegen die beiden in Brisbane Ariel Behar/Joran Vliegen (URU/BEL) 6:3,7:6(4).

"Das war eine gute Leistung für das erste Match 2026. Ein paar Details müssen wir noch schärfen und wieder automatisieren, aber insgesamt war es ein gelungener Auftakt", freut sich Miedler. Die beiden bekommen es nun mit Luke Johnson (Großbritannien/ATP 43) und Manuel Guinard (Frankreich/ATP 23) zu tun.

Erler siegt mit demselben Ergebnis

Auch Alexander Erler hat mit Robert Galloway einen gewohnten Partner an seiner Seite, mit dem US-Amerikaner gewinnt der Tiroler in Hongkong gegen Ray Ho/Hendrik Jebens (TPE/GER) mit dem exakt gleichen Ergebnis wie Miedler/Cabral – 6:3,7:6(4).

Erler/Galloway treffen nun auf die beiden Italiener Lorenzo Musetti und Lorenzo Sonego.

