Noguchi, Rio NOG
Schwärzler, Joel Josef SCH
Endstand
2:0
6:2 , 6:2
NEWS

ÖTV-Hoffnung verpasst im Einzel Challenger-Final-Einzug

Im Halbfinale muss sich der 19-jährige in zwei Sätzen geschlagen geben. Im Doppel lief es dagegen besser.

ÖTV-Hoffnung verpasst im Einzel Challenger-Final-Einzug Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Joel Schwärzler scheitert im Halbfinale des Challenger-Turniers im thailändischen Nonthaburi.

Nach einem kampflosen Weiterkommen im Viertelfinale gegen den Italiener Lorenzo Giustino muss sich der 19-jähirge Vorarlberger im Halbfinale dem Japaner Rio Nguchi geschlagen geben.

Der junge ÖTV-Spieler verliert gegen die Nummer 227 der ATP-Weltrangliste mit 2:6, 2:6 deutlich.

Im Doppel lief es für die Tennis-Hoffnung besser. Mit seinem griechischen Partner Daniel Cukierman steht er im Finale des Challengers. Dort treffen die beiden auf die Taiwanesen Hsieh und Huang.

