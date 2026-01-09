Noguchi, Rio NOG
Schwärzler, Joel Josef SCH
Endstand
2:06:2 , 6:2
NEWS
ÖTV-Hoffnung verpasst im Einzel Challenger-Final-Einzug
Im Halbfinale muss sich der 19-jährige in zwei Sätzen geschlagen geben. Im Doppel lief es dagegen besser.
Joel Schwärzler scheitert im Halbfinale des Challenger-Turniers im thailändischen Nonthaburi.
Nach einem kampflosen Weiterkommen im Viertelfinale gegen den Italiener Lorenzo Giustino muss sich der 19-jähirge Vorarlberger im Halbfinale dem Japaner Rio Nguchi geschlagen geben.
Der junge ÖTV-Spieler verliert gegen die Nummer 227 der ATP-Weltrangliste mit 2:6, 2:6 deutlich.
Im Doppel lief es für die Tennis-Hoffnung besser. Mit seinem griechischen Partner Daniel Cukierman steht er im Finale des Challengers. Dort treffen die beiden auf die Taiwanesen Hsieh und Huang.