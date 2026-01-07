Schwärzler, Joel Josef SCH
Bax, Florent BAX
Endstand
2:1
3:6 , 6:4 , 6:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Schwärzler nach Aufholjagd in Thailand im Viertelfinale

Auch Jurij Rodionov ist in die nächste Runde eingezogen.

Schwärzler nach Aufholjagd in Thailand im Viertelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach einer starken Aufholjagd steht Joel Schwärzler beim Challenger-Turnier in Nonthaburi im Viertelfinale.

Der Vorarlberger setzt sich gegen den um sechs Jahre älteren Franzosen Florent Bax (ATP 281) nach über knapp zwei Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:4, 6:0 durch.

Nach dem verlorenen ersten Satz liegt Schwärzler auch im zweiten Satz bereits mit 1:4 zurück. Doch daraufhin findet der 19-Jährige ins Spiel und gibt im restlichen Match kein einziges Game mehr ab.

Im Viertelfinale in Thailand wartet auf Schwärzler nun der an Nummer zwei gesetzte Italiener Lorenzo Giustino (ATP 212).

Auch Rodionov im Viertelfinale

Ebenfalls über einen Viertelfinaleinzug darf sich Jurij Rodionov freuen.

Der 26-Jährige gewinnt in der zweiten Runde beim Challenger-Turnier im neukaledonischen Noumea gegen den US-Amerikaner Christian Langmo (ATP 358) mit 6:3, 6:4.

In der nächsten Runde wartet nun der ehemalige Top-30-Spieler Jordan Thompson (ATP 113) aus Australien.

Next Gen: Die zehn größten U21-Talente im Tennis

Joel Schwärzler (ATP 330)
Platz 10: Coleman Wong (ATP 170)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Schwärzler feiert Auftaktsieg in Thailand

Schwärzler feiert Auftaktsieg in Thailand

Tennis - ATP
8
Kraus scheitert im Auckland-Achtelfinale

Kraus scheitert im Auckland-Achtelfinale

Tennis - WTA
Novak Djokovic verschiebt seinen Saisonstart

Novak Djokovic verschiebt seinen Saisonstart

Tennis - ATP
1
Erfolgreicher Auftakt für Rodionov bei ATP-Challenger

Erfolgreicher Auftakt für Rodionov bei ATP-Challenger

Tennis - ATP
Erstrunden-Aus für US-Altstar Venus Williams

Erstrunden-Aus für US-Altstar Venus Williams

Tennis - WTA
Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Tennis
Zweitrunden-Aus für Österreichs Tennis-Nummer eins in Brisbane

Zweitrunden-Aus für Österreichs Tennis-Nummer eins in Brisbane

Tennis - WTA
14
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Jurij Rodionov Joel Schwärzler Jordan Thompson ÖTV-Herren ÖTV