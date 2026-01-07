Schwärzler nach Aufholjagd in Thailand im Viertelfinale

Nach einer starken Aufholjagd steht Joel Schwärzler beim Challenger-Turnier in Nonthaburi im Viertelfinale.

Der Vorarlberger setzt sich gegen den um sechs Jahre älteren Franzosen Florent Bax (ATP 281) nach über knapp zwei Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:4, 6:0 durch.

Nach dem verlorenen ersten Satz liegt Schwärzler auch im zweiten Satz bereits mit 1:4 zurück. Doch daraufhin findet der 19-Jährige ins Spiel und gibt im restlichen Match kein einziges Game mehr ab.

Im Viertelfinale in Thailand wartet auf Schwärzler nun der an Nummer zwei gesetzte Italiener Lorenzo Giustino (ATP 212).

Auch Rodionov im Viertelfinale

Ebenfalls über einen Viertelfinaleinzug darf sich Jurij Rodionov freuen.

Der 26-Jährige gewinnt in der zweiten Runde beim Challenger-Turnier im neukaledonischen Noumea gegen den US-Amerikaner Christian Langmo (ATP 358) mit 6:3, 6:4.

In der nächsten Runde wartet nun der ehemalige Top-30-Spieler Jordan Thompson (ATP 113) aus Australien.