Stark! Misolic kämpft sich ins Hauptfeld von Stockholm

Filip Misolic steht im Hauptfeld beim ATP-250-Turnier in Stockholm, Schweden!

Der 24-jährige Grazer setzt sich in der zweiten Quali-Runde gegen den Norweger Viktor Durasovic (ATP-238.) in drei Sätzen mit 6:3, 3:6, 7:6(4) durch.

Nach je einem Satzgewinn der beiden fällt die Entscheidung im dritten Satz im alles entscheidenden Tiebreak. Dort hat der Österreicher die besseren Nerven und fährt den Sieg ein.

Bereits am gestrigen Samstag gewann Misolic in der ersten Quali-Runde gegen William Rejchtman Vinciguerra mit 6:7(4), 6:4, 6:4.

Ebenfalls im Hauptfeld steht per "protected ranking" in der Woche vor den Wiener Erste Bank Open Landsmann Sebastian Ofner. Er trifft in Runde eins auf Leo Borg (ATP-641.), Sohn von Tennis-Legende Björn Borg.

