    Misolic, Filip MIS
    Durasovic, Viktor DUR
    Endstand
    2:1
    6:3 , 3:6 , 7:6
    news

    Stark! Misolic kämpft sich ins Hauptfeld von Stockholm

    Der Österreicher hat gegen einen Norweger lange zu kämpfen, am Ende fällt die Entscheidung im Tiebreak.

    Stark! Misolic kämpft sich ins Hauptfeld von Stockholm Foto: © GEPA
    Filip Misolic steht im Hauptfeld beim ATP-250-Turnier in Stockholm, Schweden

    Der 24-jährige Grazer setzt sich in der zweiten Quali-Runde gegen den Norweger Viktor Durasovic (ATP-238.) in drei Sätzen mit 6:3, 3:6, 7:6(4) durch. 

    Nach je einem Satzgewinn der beiden fällt die Entscheidung im dritten Satz im alles entscheidenden Tiebreak. Dort hat der Österreicher die besseren Nerven und fährt den Sieg ein. 

    Bereits am gestrigen Samstag gewann Misolic in der ersten Quali-Runde gegen William Rejchtman Vinciguerra mit 6:7(4), 6:4, 6:4.

    Ebenfalls im Hauptfeld steht per "protected ranking" in der Woche vor den Wiener Erste Bank Open Landsmann Sebastian Ofner. Er trifft in Runde eins auf Leo Borg (ATP-641.), Sohn von Tennis-Legende Björn Borg. 

    Rodionov verpasst Hauptbewerb in Brüssel

    ATP

    Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

    Kommentare