NEWS

Überraschendes Aus: Karen Khachanov verliert in der ersten Runde

Der Russe muss sich bereits in der der ersten Runde des ATP-500 in der Wiener Stadthalle geschlagen geben.

Überraschendes Aus: Karen Khachanov verliert in der ersten Runde Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Karen Khachanov scheitert in der ersten Runde der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle.

Der Weltranglisten-13. unterliegt dem Niederländer Tallon Griekspoor, der in der Rangliste mehr als zehn Positionen hinter ihm steht, knapp in drei Sätzen (3:6, 7:5, 4:6).

Damit lässt der 29-Jährige für ihn wichtige Qualifikationspunkte für die ATP Finals, die Mitte November in Turin stattfinden, liegen.

Nächster Gegner Griekspoors ist der US-Amerikaner Brandon Nakashima (ATP-Nr. 32). Er bezwingt mit dem Italiener Luciano Darderi (ATP-Nr. 26) ebenfalls einen etwas besser eingestuften Spieler in zwei Sätzen (6:2, 7:5).

Bilder von Red Bull Bassline 2025

Slideshow starten

34 Bilder

Mehr zum Thema

Ofner: "Der Körper hat signalisiert, es geht nicht mehr"

Ofner: "Der Körper hat signalisiert, es geht nicht mehr"

Tennis - ATP
3
Wieder verletzt: Sebastian Ofner beendet Saison vorzeitig!

Wieder verletzt: Sebastian Ofner beendet Saison vorzeitig!

Tennis - ATP
4
Sinner schwärmt von Tagger: "Hat alles für die Weltspitze"

Sinner schwärmt von Tagger: "Hat alles für die Weltspitze"

Tennis
Rodionov: "So ein Niveau bin ich einfach nicht gewohnt“

Rodionov: "So ein Niveau bin ich einfach nicht gewohnt“

Tennis
2
Erste Bank Open: Der Spielplan für Dienstag

Erste Bank Open: Der Spielplan für Dienstag

Tennis
1
Rodionov muss sich de Minaur geschlagen geben

Rodionov muss sich de Minaur geschlagen geben

Tennis
5
Erste Bank Open LIVE: Alex De Minaur - Jurij Rodionov

Erste Bank Open LIVE: Alex De Minaur - Jurij Rodionov

Tennis
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Karen Khachanov Erste Bank Open