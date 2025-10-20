NEWS
Überraschendes Aus: Karen Khachanov verliert in der ersten Runde
Der Russe muss sich bereits in der der ersten Runde des ATP-500 in der Wiener Stadthalle geschlagen geben.
Karen Khachanov scheitert in der ersten Runde der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle.
Der Weltranglisten-13. unterliegt dem Niederländer Tallon Griekspoor, der in der Rangliste mehr als zehn Positionen hinter ihm steht, knapp in drei Sätzen (3:6, 7:5, 4:6).
Damit lässt der 29-Jährige für ihn wichtige Qualifikationspunkte für die ATP Finals, die Mitte November in Turin stattfinden, liegen.
Nächster Gegner Griekspoors ist der US-Amerikaner Brandon Nakashima (ATP-Nr. 32). Er bezwingt mit dem Italiener Luciano Darderi (ATP-Nr. 26) ebenfalls einen etwas besser eingestuften Spieler in zwei Sätzen (6:2, 7:5).