Überraschendes Aus: Karen Khachanov verliert in der ersten Runde

Karen Khachanov scheitert in der ersten Runde der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle.

Der Weltranglisten-13. unterliegt dem Niederländer Tallon Griekspoor, der in der Rangliste mehr als zehn Positionen hinter ihm steht, knapp in drei Sätzen (3:6, 7:5, 4:6).

Damit lässt der 29-Jährige für ihn wichtige Qualifikationspunkte für die ATP Finals, die Mitte November in Turin stattfinden, liegen.

Nächster Gegner Griekspoors ist der US-Amerikaner Brandon Nakashima (ATP-Nr. 32). Er bezwingt mit dem Italiener Luciano Darderi (ATP-Nr. 26) ebenfalls einen etwas besser eingestuften Spieler in zwei Sätzen (6:2, 7:5).