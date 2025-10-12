Suche
    Rodionov, Jurij ROD
    Herbert, Pierre-Hugues HER
    Endstand
    0:2
    6:7 , 4:6
    • Spielbericht
    • Live-Spielfeld
    • Statistik
    • Details
    news

    Rodionov verpasst Hauptbewerb in Brüssel

    Der Österreicher muss sich einem Franzosen in der Qualifikation denkbar knapp in zwei Sätzen geschlagen geben.

    Rodionov verpasst Hauptbewerb in Brüssel
    Jurij Rodionov verpasst den Hauptbewerb des ATP-250-Turniers in Brüssel! 

    Der österreichische Daviscupper muss sich dem Franzosen Pierre-Hugues Herbert knapp in zwei Sätzen mit 6:7(5), 4:6 geschlagen geben.

    Im ersten Satz liefern sich die beiden einen offenen Schlagabtausch und geben kein einziges Aufschlagspiel ab, im entscheidenden Tiebreak behält der 34-jährige Franzose die Oberhand.

    Vierte Niederlage in Folge für Rodionov

    Auch Satz Nummer zwei ist ausgeglichen, die Entscheidung fällt im siebten Game, das Herbert breaken kann. Am Ende verwertet die Nummer 142 der Welt nach 1:39 Stunden den zweiten Matchball. 

    Für Rodionov ist damit das ATP-Turnier in Brüssel bereits vor dem offiziellen Beginn am Montag wieder vorbei. Im Live-Ranking rutscht der 26-Jährige durch seine vierte Niederlage in Serie auf Rang 155 ab.

