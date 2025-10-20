NEWS

Erste Bank Open: Der Spielplan für Dienstag

Am Dienstag geht es bei den Erste Bank Open mit dem 2. Spieltag weiter. Filip Misolic eröffnet den Center Court, Alexander Zverev beschließt den Tag. Der Spielplan im Überblick.

Erste Bank Open: Der Spielplan für Dienstag Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der zweite Spieltag der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle verspricht Tennis der Extraklasse.

Mit einem rot-weiß-roten Auftakt und einem deutschen Superstar als Abend-Highlight.

Misolic eröffnet den Tag

Den Startschuss gibt Filip Misolic, der als Wildcard-Spieler auf dem Center Court gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli antritt.

Für den Steirer ist es bereits der dritte Auftritt im Hauptbewerb seines Heimturniers. Sowohl 2022 als auch 2023 – damals nach erfolgreicher Qualifikation – war jeweils in Runde eins Endstation. Spielbeginn ist um 13:30 Uhr. LIVE-Ticker>>>

Zverev gibt sich die Ehre

Am Abend steht dann der erste Auftritt von Alexander Zverev auf dem Programm.

Der Wien-Sieger von 2021 und an Nummer zwei gesetzte Deutsche trifft nicht vor 20:15 Uhr auf den britischen Qualifikanten Jacob Fearnley. LIVE-Ticker>>>

Rodionov/Pichler kämpfen um den Doppel-Hauptbewerb

Auch in der Marx-Halle wird spannendes Tennis geboten. Besonders im Fokus: das ÖTV-Doppel Jurij Rodionov/David Pichler, das mit einer Wildcard ausgestattet wurde und in der Qualifikation auf das an Nummer zwei gesetzte Duo Frantzen/Haase trifft. Die Partie ist als zweite Begegnung nach 13:00 Uhr angesetzt. LIVE-Ticker>>>

Im Anschluss an die Doppel-Qualifikation folgen auf dem #glaubandich Court noch zwei Erstrunden-Partien des Einzelbewerbs.

Alle Spiele am Dienstag, 21. Oktober 2025 (Tag 4):

Center Court – ab 13:30 Uhr

  • Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs. Filip Misolic (AUT/WC)

  • Cameron Norrie (GBR) vs. Andrey Rublev (RUS/7)

  • Nicht vor 17:30 Uhr: Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Lorenzo Musetti (ITA/4)

  • Nicht vor 20:15 Uhr: Jacob Fearnley (GBR/Q) vs. Alexander Zverev (GER/2)

Alle Spiele der Erste Bank Open im LIVE-Ticker>>>

#glaubandich Court – ab 13:00 Uhr

  • Romboli (BRA)/Smith (BRA/AUS/1) vs. Behar (URU)/Vliegen (URU/BEL)

  • Pichler (AUT)/Rodionov (AUT/WC) vs. Frantzen/Haase (GER/NED/2)

  • Nicht vor 15:30 Uhr: Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs. Nicolai Budkov Kjaer (NOR/WC)

  • Francisco Cerundolo (ARG) vs. Alex Michelsen (USA)

Bilder von Red Bull Bassline 2025

Slideshow starten

34 Bilder

Mehr zum Thema

Rodionov: "So ein Niveau bin ich einfach nicht gewohnt“

Rodionov: "So ein Niveau bin ich einfach nicht gewohnt“

Tennis
Rodionov muss sich de Minaur geschlagen geben

Rodionov muss sich de Minaur geschlagen geben

Tennis
4
Erste Bank Open LIVE: Alex De Minaur - Jurij Rodionov

Erste Bank Open LIVE: Alex De Minaur - Jurij Rodionov

Tennis
Dominic Thiem macht Österreichs Tennis Hoffnung

Dominic Thiem macht Österreichs Tennis Hoffnung

Tennis
4
Erste Bank Open LIVE: Der Spielplan für Montag

Erste Bank Open LIVE: Der Spielplan für Montag

Tennis
2
So viel Preisgeld gibt es bei den Erste Bank Open 2025

So viel Preisgeld gibt es bei den Erste Bank Open 2025

Tennis
2
Sinner-Absage für Davis Cup! Melzer setzt auf Außenseiter-Spirit

Sinner-Absage für Davis Cup! Melzer setzt auf Außenseiter-Spirit

Tennis
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP-Tour Jurij Rodionov ATP-500 Filip Misolic Alexander Zverev Erste Bank Open Wiener Stadthalle