Alle Spiele am Dienstag, 21. Oktober 2025 (Tag 4):
Center Court – ab 13:30 Uhr
Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs. Filip Misolic (AUT/WC)
Cameron Norrie (GBR) vs. Andrey Rublev (RUS/7)
Nicht vor 17:30 Uhr: Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Lorenzo Musetti (ITA/4)
Nicht vor 20:15 Uhr: Jacob Fearnley (GBR/Q) vs. Alexander Zverev (GER/2)
#glaubandich Court – ab 13:00 Uhr
Romboli (BRA)/Smith (BRA/AUS/1) vs. Behar (URU)/Vliegen (URU/BEL)
Pichler (AUT)/Rodionov (AUT/WC) vs. Frantzen/Haase (GER/NED/2)
Nicht vor 15:30 Uhr: Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs. Nicolai Budkov Kjaer (NOR/WC)
Francisco Cerundolo (ARG) vs. Alex Michelsen (USA)