NEWS

Wieder verletzt: Sebastian Ofner beendet Saison vorzeitig!

Seit längerer Zeit laboriert der Steirer an Fersenproblemen. Auf die Turnierabsage in Wien folgt jetzt sogar das vorzeitige Saison-Aus.

Wieder verletzt: Sebastian Ofner beendet Saison vorzeitig! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Saison-Aus für Sebastian Ofner!

Nach der Absage für die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle muss der Steirer nun aufgrund anhaltender Fersenprobleme seine Saison vorzeitig beenden.

Bereits zu Saisonbeginn plagte ihn die Ferse, nach mehreren Eingriffen feierte er aber ein erfolgreiches Comeback – gemessen an der erreichten dritten Runde in Wimbledon. Doch nun sind die Schmerzen wieder zurückgekehrt, "sogar wenn ich in der Wohnung gehe, tut es mir weh", verrät er.

Ofner habe "nie schmerzfrei gespielt". "Mein Körper hat mir gezeigt, dass es nicht mehr geht", so Ofner, der die Schmerzen bereits in Nordamerika kaum noch aushalten konnte.

Nun wird das ÖTV-Ass mindestens eineinhalb Monate pausieren. Sollten die neuerlichen Probleme vom Knochenmarksödem ausgehen, soll auch eine MRT-Therapie ausprobiert werden.

Von Skoff bis Draper: Alle Wien-Sieger seit 1988

1988 - Horst Skoff (AUT)
1989 - Paul Annacone (USA)

Slideshow starten

38 Bilder

Mehr zum Thema

Dominic Thiem macht Österreichs Tennis Hoffnung

Dominic Thiem macht Österreichs Tennis Hoffnung

Tennis
3
Medvedev durchbricht Titelfluch

Medvedev durchbricht Titelfluch

Tennis - ATP
Turniersieg in Stockholm: Erler mit Erfolgserlebnis nach Wien

Turniersieg in Stockholm: Erler mit Erfolgserlebnis nach Wien

Tennis - ATP
Erste Bank Open heute: Alex De Minaur - Jurij Rodionov

Erste Bank Open heute: Alex De Minaur - Jurij Rodionov

Tennis
So viel Preisgeld gibt es bei den Erste Bank Open 2025

So viel Preisgeld gibt es bei den Erste Bank Open 2025

Tennis
1
Erste Bank Open LIVE: Der Spielplan für Montag

Erste Bank Open LIVE: Der Spielplan für Montag

Tennis
Aufgabe unter Tränen: Tennis-Ass erleidet schwere Verletzung

Aufgabe unter Tränen: Tennis-Ass erleidet schwere Verletzung

Tennis - ATP
2
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Sebastian Ofner