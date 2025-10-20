Wieder verletzt: Sebastian Ofner beendet Saison vorzeitig!

Saison-Aus für Sebastian Ofner!

Nach der Absage für die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle muss der Steirer nun aufgrund anhaltender Fersenprobleme seine Saison vorzeitig beenden.

Bereits zu Saisonbeginn plagte ihn die Ferse, nach mehreren Eingriffen feierte er aber ein erfolgreiches Comeback – gemessen an der erreichten dritten Runde in Wimbledon. Doch nun sind die Schmerzen wieder zurückgekehrt, "sogar wenn ich in der Wohnung gehe, tut es mir weh", verrät er.

Ofner habe "nie schmerzfrei gespielt". "Mein Körper hat mir gezeigt, dass es nicht mehr geht", so Ofner, der die Schmerzen bereits in Nordamerika kaum noch aushalten konnte.

Nun wird das ÖTV-Ass mindestens eineinhalb Monate pausieren. Sollten die neuerlichen Probleme vom Knochenmarksödem ausgehen, soll auch eine MRT-Therapie ausprobiert werden.