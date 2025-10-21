Erste Bank Open heute: Camilo Ugo Carabelli - Filip Misolic

Für Filip Misolic geht es heute in der ersten Runde der Erste Bank Open in Wien gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli (ab 13:30 im LIVE-Ticker>>>)

Misolic steht in der ATP-Weltrangliste auf Platz 95 und ist damit aktuell der einzige Österreicher in den Top 100. Zudem ist Misolic, nach dem Aus von Jurij Rodionov, der letzte ÖTV-Spieler, der noch im Bewerb vertreten ist.

Ugo Carabelli ist in der Weltrangliste auf dem 50. Platz zu finden. In diesem Jahr spielten Misolic und Ugo Carabelli bereits zwei Mal gegeneinander. Das erste Duell in Bukarest konnte der Österreicher für sich entscheiden, das zweite in Bastad gewann der Argentinier.

LIVE-Ticker: