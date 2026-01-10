Miedler/Cabral greifen in Brisbane nach dem Titel

Erstes Turnier, erstes Finale!

Der Start ins neue Tennis-Jahr ist für Lucas Miedler und Francisco Cabral zumindest schon einmal zufriedenstellend verlaufen.

Das an drei gesetzte Duo zieht am Samstag mit einem 7:6(3), 4:6, 10:7-Erfolg über die Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul ins Endspiel des ATP-250-Turniers von Brisbane ein.

Für Miedler ist es das 16. Endspiel auf der Tour, der 29-jährige Niederösterreicher hat bisher zehn ATP-Doppeltitel gewonnen.

Coolness bei den entscheidenden Punkten

"Wie das Ergebnis schon sagt, war es ein richtiges schwieriges Match", meint Miedler nach dem knappen Sieg.

"Wir haben es uns vielleicht ein bisschen schwieriger gemacht, als es notwendig gewesen wäre, da wir in beiden Sätzen schon jeweils ein Break voran lagen. Gegen diese beiden ist es aber einfach sehr mühsam, wenn sie so lange Ralleys gehen. Sie bleiben immer dran. Trotzdem sind wir auch gut drangeblieben, als es für uns nicht so gut gelaufen ist", so der Niederösterreicher. Im Tiebreak lagen Miedler/Cabral schon 8:2 voran, ehe es die Franzosen mit fünf Punkten in Folge noch einmal spannend machten.

"In den entscheidenden Momenten haben wir dann Gott sei Dank sehr gut gespielt. Wie so oft im Doppel hat dies dann den Ausschlag gegeben. Wir sind natürlich echt happy mit der Woche, wie sie bislang verlaufen ist. Wir freuen uns schon auf das Finale!"

Im Kampf um den Titel treffen Miedler/Cabral nun entweder auf die topgesetzten Briten Cash/Glasspool oder die Tschechen Machac/Vocel.