Historischer Heimsieg! Sinner triumphiert auch in Rom

Jannik Sinner gewinnt das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom und schreibt damit weiter Tennisgeschichte.

Der Italiener setzt sich am Sonntag im Finale gegen den Norweger Casper Ruud souverän mit 6:4, 6:4 durch und feiert damit bereits seinen sechsten Masters-1000-Titel in Serie. Nach 1:45 Stunden verwandelt die Nummer eins der Welt seinen ersten Matchball.

Für Sinner ist es zugleich der erste Triumph beim Heimturnier in Rom, nachdem er dort im Vorjahr noch Carlos Alcaraz im Finale unterlegen war.

Sinner schlägt früh zu

Der Südtiroler startet perfekt in die Partie und nimmt Ruud gleich im ersten Aufschlagspiel das Service ab. Der Norweger schlägt allerdings direkt zurück und holt sich prompt das Re-Break.

In weiterer Folge entwickelt sich ein ausgeglichener erster Satz, ehe Sinner beim Stand von 4:4 erneut zuschlägt. Mit einem weiteren Break bringt sich der 24-Jährige in Position und bringt den Satz anschließend souverän mit 6:4 nach Hause.

Auch im zweiten Durchgang erwischt Sinner den besseren Start. Wieder gelingt ihm früh das Break, diesmal kann er den Vorsprung aber bestätigen und auf 2:0 davonziehen.

Ruud ohne echte Chance

Wirklich spannend wird es nur noch einmal beim Stand von 4:3, als Ruud zu seiner einzigen Breakchance im zweiten Satz kommt. Sinner bleibt jedoch cool, wehrt die Möglichkeit humorlos ab und stellt kurz darauf auf 5:3.

Ansonsten liefert der Weltranglistenerste eine nahezu makellose Vorstellung ab. Bis auf zwei kurze Wackler – das dritte Game im ersten Satz und das achte Spiel im zweiten Durchgang – lässt Sinner keinen einzigen Breakball in dieser Partie zu.

Mit seinem druckvollen Grundlinientennis kontrolliert der Italiener das Finale über weite Strecken und fixiert schließlich souverän den Titelgewinn.

Ungeschlagen seit Februar

Für Sinner setzt sich damit eine beeindruckende Serie fort. Der 24-Jährige ist nun seit 29 Matches auf der ATP-Tour ungeschlagen und gewann bereits 34 Masters-Partien in Folge.

In diesem Jahr triumphierte Sinner bereits in Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid. Seine letzte Niederlage kassierte er Anfang Februar im Viertelfinale von Katar gegen den tschechischen Youngster Jakub Mensik.

Casper Ruud muss sich hingegen auch im fünften direkten Duell mit Sinner geschlagen geben. Für den ehemaligen Weltranglisten-Zweiten bleibt immerhin der Sprung auf Platz 17 im ATP-Ranking.