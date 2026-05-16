Sinner, Jannik SIN Medwedew, Daniil MED
Endstand
2:1
6:2 , 5:7 , 6:4
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Erneut im Finale! Sinner bezwingt Medvedev mit Verspätung in Rom

Der Italiener bleibt in Abwesenheit von Alcaraz weiterhin unantastbar. Auch eine Regenunterbrechung mit einer Pause von einer Nacht kann Sinner nicht stoppen.

Erneut im Finale! Sinner bezwingt Medvedev mit Verspätung in Rom Foto: © GETTY
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Jannik Sinner ist weiter nicht zu stoppen.

Nach einem Drei-Satz-Sieg gegen Daniil Medvedev steht der Tennis-Weltranglistenerste auch im Finale des Masters-1000-Turniers in Rom.

Mit seinem 33. Sieg in Folge baute Sinner seinen Masters-1.000-Rekord weiter aus. Der Südtiroler hat seit Anfang Oktober 2025 kein Spiel auf diesem Level mehr verloren. Seitdem hat er fünf Masters-1.000-Turniere in Folge gewonnen - ein Novum in der Geschichte der ATP-Tour.

Auch im Finale von Rom ist Sinner am Sonntag gegen den Norweger Casper Ruud klarer Favorit.

Im am Samstag zu Ende gespielten Halbfinale gegen den Russen Medvedev hatte er allerdings härter zu kämpfen als erwartet. 6:2,5:7,6:4 gewann Sinner am Ende. Die Partie musste am Vortag im dritten Satz bei einsetzendem Regen unterbrochen werden.

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