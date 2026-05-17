Aaron Rodgers kehrt zu den Pittsburgh Steelers zurück.

Der viermalige NFL-MVP hat laut übereinstimmenden Berichten einem Einjahresvertrag zur Rückkehr nach Pittsburgh zugestimmt hat und damit einen langwierigen Entscheidungsprozess beendet.

Der 42-jährige Rodgers führte Pittsburgh im letzten Jahr zum Titel in der AFC North, warf dabei 24 Touchdowns und sieben Interceptions.

Wiedersehen mit McCarthy

Rodgers trifft in der kommenden Saison wieder auf seinen ehemaligen Packers-Coach Mike McCarthy, der im Januar als Nachfolger von Mike Tomlin eingestellt wurde, der nach 19 Saisons als Pittsburgh-Head-Coach zurücktrat.

Rodgers und McCarthy verbrachten 13 Jahre zusammen in Green Bay, wo Rodgers nach seinem Wechsel zum Starting-Quarterback im Jahr 2008 zu einem der größten Stars des Spiels aufstieg. Die Packers gewannen ihre vierte Super Bowl und Rodgers sicherte sich zwei seiner vier MVPs unter McCarthys Regie.

Steelers drafteten Quarterback

Die Steelers machten deutlich, dass sie Rodgers zurückwillkommen würden, doch einige künstliche Fristen – zuerst der Beginn der Free Agency im März, dann der NFL Draft im letzten Monat in Pittsburgh – kamen und gingen, ohne dass Rodgers unterschrieben hatte.

Der Klub traf die etwas ungewöhnliche Entscheidung, Rodgers einen Restricted Free Agent Tender anzubieten, eine Formalität, die den Steelers Schutz bot, falls Rodgers sich entschieden hätte, vor dem Trainingslager Ende Juli bei einem anderen Team zu unterschreiben.

Rodgers stößt zu einer Quarterback-Riege, die sich vergrößerte, während er seine Entscheidung traf. Die Steelers wählten Drew Allar von Penn State in der dritten Runde des Drafts aus. Er gesellt sich zu Veteran Mason Rudolph und Will Howard, einem Sechstrunden-Pick aus dem Jahr 2025.