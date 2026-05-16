Gauff, Coco GAU
Switolina, Elina SVI
Endstand
1:2
4:6 , 7:6 , 2:6
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NEWS

3. Rom-Titel: Switolina besiegt Gauff im Finale

Nach 2017 und 2018 gewinnt Elina Switolina (Ukraine) zum dritten Mal das WTA-1000-Masters in Rom.

3. Rom-Titel: Switolina besiegt Gauff im Finale Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/Reuters/dap
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Die Ukrainerin Elina Switolina hat ihren Siegeslauf beim WTA-1000-Tennisturnier von Rom mit dem Titelgewinn gekrönt.

Am Samstag entschied sie als Nummer sieben gesetzt das Finale gegen das drittgereihte US-Ass Coco Gauff 6:4, 6:7(3), 6:2.

Switolina war gegen Gauff im ersten Satz zweimal mit Break hinten, legte aber letztlich die Basis für ihren insgesamt dritten Rom-Titel nach 2017 und 2018.

Ein Rückhandfehler Gauffs bescherte Switolina das im dritten Satz entscheidende Break, und sie nahm Gauff ein weiteres Mal den Aufschlag ab.

Nach Siegen auch gegen Jelena Rybakina (Nr. 2) und Iga Switak (3) ist Switolina nun für die nächsten Sonntag beginnenden French Open Titel-Mitfavoritin, Titelverteidigerin in Paris ist Gauff.

Bei den Herren ist Jannik Sinner dem Norweger Casper Ruud ins Finale gefolgt >>>

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