Ofner, Sebastian OFN
Feldbausch, Kilian FEL
Endstand
0:2
4:6 , 0:6
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Bitter! Ofner in Genf-Quali chancenlos

Der Steirer muss sich bereits zum Quali-Auftakt beim Sandplatzturnier einem Lokalmatadoren beugen.

Bitter! Ofner in Genf-Quali chancenlos Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Klare Quali-Pleite für Sebastian Ofner!

Der ÖTV-Akteur muss sich beim ATP-250 Sandplatzturnier in Genf bereits in der ersten Quali-Runde mit 4:6 und 0:6 gegen Kilian Feldbausch (SUI/ATP-355.) deutlich geschlagen geben.

Zunächst holt sich Ofner mit einem schnellen Break noch eine 2:1-Führung im ersten Satz. Daraufhin muss er aber zweimal seinen Aufschlag abgeben und den Satzverlust hinnehmen.

Es folgt ein völlig verpatzter zweiter Satz und die deutliche Quali-Niederlage nach lediglich 68 Minuten.

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