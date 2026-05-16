Bitter! Ofner in Genf-Quali chancenlos

Klare Quali-Pleite für Sebastian Ofner!

Der ÖTV-Akteur muss sich beim ATP-250 Sandplatzturnier in Genf bereits in der ersten Quali-Runde mit 4:6 und 0:6 gegen Kilian Feldbausch (SUI/ATP-355.) deutlich geschlagen geben.

Zunächst holt sich Ofner mit einem schnellen Break noch eine 2:1-Führung im ersten Satz. Daraufhin muss er aber zweimal seinen Aufschlag abgeben und den Satzverlust hinnehmen.

Es folgt ein völlig verpatzter zweiter Satz und die deutliche Quali-Niederlage nach lediglich 68 Minuten.