Ofner, Sebastian OFN
Feldbausch, Kilian FEL
Endstand
0:24:6 , 0:6
NEWS
Bitter! Ofner in Genf-Quali chancenlos
Der Steirer muss sich bereits zum Quali-Auftakt beim Sandplatzturnier einem Lokalmatadoren beugen.
Klare Quali-Pleite für Sebastian Ofner!
Der ÖTV-Akteur muss sich beim ATP-250 Sandplatzturnier in Genf bereits in der ersten Quali-Runde mit 4:6 und 0:6 gegen Kilian Feldbausch (SUI/ATP-355.) deutlich geschlagen geben.
Zunächst holt sich Ofner mit einem schnellen Break noch eine 2:1-Führung im ersten Satz. Daraufhin muss er aber zweimal seinen Aufschlag abgeben und den Satzverlust hinnehmen.
Es folgt ein völlig verpatzter zweiter Satz und die deutliche Quali-Niederlage nach lediglich 68 Minuten.