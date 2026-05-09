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Tennis heute: Jannik Sinner gegen Sebastian Ofner in Rom

Österreichs Nummer eins duelliert sich mit der Nummer eins der Welt. Kann Sebastian Ofner in Rom überraschen? LIVE-Infos:

Tennis heute: Jannik Sinner gegen Sebastian Ofner in Rom Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für Sebastian Ofner wird es beim ATP-1000-Turnier in Rom ernst!

Österreichs Nummer eins trifft am Samstag in der italienischen Hauptstadt mit Jannik Sinner auf die Nummer eins der Welt (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt. Ofner, die Nummer 82 der Welt, geht als klarer Außenseiter in die Partie. In Runde eins hat sich der Österreicher mit 6:3, 6:3 gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen (ATP-42.) durchgesetzt.

Sinner hingegen startet erst jetzt in das Masters-Turnier. Das letzte Duell zwischen den beiden im November 2019 ging beim Challenger in Ortisei im Finale mit 6:2, 6:4 an den Italiener.

Zum LIVE-Spielfeld:

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