Die Situation rund um Carlos Alcaraz spitzt sich weiter zu. Nach seiner Handgelenksverletzung steht mittlerweile sogar ein mögliches Saison-Aus im Raum.

Der 22-Jährige hatte vor zwei Wochen beim ATP-500 Event in Barcelona verletzungsbedingt aus dem Turnier aussteigen müssen.

Wie schwer die Blessur tatsächlich ist, bleibt weiterhin unklar. Klar ist jedoch: Je nach Verlauf könnte der Spanier mehrere Monate ausfallen – im schlimmsten Fall sogar die gesamte Saison verpassen.

Parallelen zu Dominic Thiem

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, wie heikel Verletzungen am Handgelenk sein können. Dominic Thiem musste 2021 eine ähnliche Erfahrung machen.

Der damalige US-Open-Sieger verletzte sich im Juni 2021 auf Mallorca im Spiel gegen Adrian Mannarino am Handgelenk. Die Diagnose zog eine lange Pause nach sich: Insgesamt 280 Tage stand Thiem nicht auf dem Platz.

Comeback ohne Happy End

Erst neun Monate später kehrte Thiem beim Turnier in Marbella auf die Tour zurück. Doch der Weg zurück zur alten Stärke blieb ihm verwehrt.

Der Niederösterreicher fand nach seiner Verletzung nie wieder zu jener Form, die ihn zuvor zu einem der besten Spieler der Welt gemacht hatte. Die Probleme am Handgelenk begleiteten ihn auch in den folgenden Jahren, ehe Thiem 2024 im Alter von 31 Jahren sein Karriereende bekanntgab.

Viele Fragezeichen bei Alcaraz

Noch ist offen, welchen Verlauf die Verletzung von Alcaraz nehmen wird. Die Spannweite reicht von wenigen Wochen Pause bis hin zu einem monatelangen Ausfall.

Die Parallelen zu Thiem sind dabei zumindest ein warnendes Beispiel. Es bleibt abzuwarten, wann der siebenfache Grand Slam Champion aus Spanien auf den Court zurückkehren kann.