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Regen stoppt Jannik Sinner im Rom-Halbfinale

Das Duell des Südtirolers gegen Daniil Medvedev musste abgebrochen werden. Am Nachmittag war Casper Ruud ins Finale eingezogen.

Regen stoppt Jannik Sinner im Rom-Halbfinale Foto: © GETTY
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Das Semifinal-Duell beim Masters-1000-Tennisturnier von Rom am Freitag zwischen dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner und dem Russen Daniil Medwedew ist wegen Regens abgebrochen und auf Samstag verschoben worden.

Der Italiener führte zu diesem Zeitpunkt 6:2, 5:7, 4:2. Auf den Sieger der Partie wartet im Endspiel der Norweger Casper Ruud, der den Italiener Luciano Darderi ebenfalls nach Regenunterbrechung mit 6:1, 6:1 abgefertigt hatte.

Unterdessen wurde bekannt, dass Alexander Zverev in der kommenden Woche nicht beim Turnier in Hamburg an den Start gehen wird.

Der Weltranglisten-Dritte sagte für die am Sonntag beginnende Sandplatz-Veranstaltung wegen Rückenproblemen ab und gönnt sich vor den French Open stattdessen ein paar Tage Ruhe.

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