Lucas Miedler hat mit seinem Ersatz-Doppelpartner Vasil Kirkov aus den USA beim ATP-250-Rasenturnier in Stuttgart das Finale knapp verpasst.

Das Duo unterliegt den Deutschen Yannick Hanfmann/Jan-Lennard Struff am Freitag nach vergebenen Matchbällen 4:6, 6:3, 9:11.

Miedlers Standardmitspieler Alexander Erler ist für einige Wochen wegen einer Ellbogensehnenverletzung außer Gefecht gesetzt.