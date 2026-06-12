Hanfmann Y / Struff J-L H/S
Kirkov V / Miedler L K/M
Endstand
2:1
6:4 , 3:6 , 11:9
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Halbfinal-Aus für Miedler in Stuttgart

Mit US-Ersatzpartner Vasil Kirkov verpasst der Tullner das Endspiel.

Halbfinal-Aus für Miedler in Stuttgart Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Lucas Miedler hat mit seinem Ersatz-Doppelpartner Vasil Kirkov aus den USA beim ATP-250-Rasenturnier in Stuttgart das Finale knapp verpasst.

Das Duo unterliegt den Deutschen Yannick Hanfmann/Jan-Lennard Struff am Freitag nach vergebenen Matchbällen 4:6, 6:3, 9:11.

Miedlers Standardmitspieler Alexander Erler ist für einige Wochen wegen einer Ellbogensehnenverletzung außer Gefecht gesetzt.

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