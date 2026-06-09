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Erfolgreiches Comeback: Serena Williams kehrt mit Sieg zurück

Mit der 25 Jahre jüngeren Mboko feiert Serena Williams ein erfolgreiches Comeback in Queen's: "Hatte nichts Besseres zu tun."

Erfolgreiches Comeback: Serena Williams kehrt mit Sieg zurück Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Tennisstar Serena Williams hat am Dienstag ein erfolgreiches Comeback auf der WTA-Tour gefeiert.

Die 44-Jährige gewann in Doppelrunde eins des Rasenturniers von Queen's mit der 19-jährigen Kanadierin Victoria Mboko gegen die drittgereihten Nicole Melichar-Martinez/Erin Routliffe (USA/NZL) 7:6(2),6:2.

Ihr davor letztes Match hatte Williams bei den US Open 2022 gespielt. Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste hat 23 Einzel-Grand-Slam-Titel geholt. "Ich hatte nichts Besseres zu tun, daher bin ich auf die Tour zurückgekehrt", sagte sie im Siegerinnen-Interview schmunzelnd.

Mboko: "Ist ein Privileg"

Mboko meinte, sie fühle sich geehrt, mit Williams zu spielen. "Es ist ein Privileg. Wir wollen aber mehr als nur diesen Sieg."

In der nächsten Woche wird Williams in Berlin Doppel spielen, ihre Partnerin - wohl in der Vorbereitung auf Wimbledon - ist noch nicht bekannt.

In s'Hertogenbosch in den Niederlanden wurde indes das Startmatch von Anastasia Potapova gegen die Niederländerin Suzan Lamens regenbedingt auf Mittwoch (11.00 Uhr) vertagt. Julia Grabher feiert in der ersten Runde in Modena dagegen einen Auftaktsieg (alle Infos >>>).

Die 15 Tennisspielerinnen mit den meisten Grand-Slam-Titeln

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