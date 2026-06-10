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Lokalmatador Schwab will die Nachfolge von Steinlechner antreten

Ab Donnerstag schlagen 13 Österreicher bei der Interwetten Open in Schladming ab. Zwei Steirer zählen beim mit 300.000 Euro dotierten Event zu den Top-Favoriten.

Lokalmatador Schwab will die Nachfolge von Steinlechner antreten Foto: © GEPA
Peter Rietzler
Textquelle: © LAOLA1
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Im Winter zählen Kitzbühel und Schladming zu den Hotspots im Ski-Weltcup der Herren. Auf die spektakuläre Hahnenkamm-Woche folgen die nicht minder attraktiven Nachtrennen auf der Planai.

Was Ende Jänner mit den weltbesten Skifahrern funktioniert, soll jetzt zum sehenswerten Doppel für die heimischen Golf-Asse werden.

Sepp Straka, Maximilian Steinlechner und Bernd Wiesberger lockten zuletzt die Massen in den Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, wo die Austrian Alpine Open im Rahmen der DP World Tour zum Publikumsmagneten mutierten.

300.000 Euro Preisgeld warten auf die Topspieler

Bei der Interwetten Open im GC Schladming-Dachstein heißen die heimischen Zugpferde Matthias Schwab (Bild), Lukas Nemecz oder Timon Baltl.

Das steirische Trio führt die Gruppe der 13 Österreicher beim mit 300.000 Euro dotierten Event im Rahmen der "hotelplanner Tour" an.

Die Erinnerung an das Vorjahr sind überragend. Mit Maximilian Steinlechner aus Tirol triumphierte ein junger Österreicher, der zuletzt in Kitzbühel und bei den Dutch Open in Amsterdam mit den Rängen sieben bzw. drei für Furore auf der DP World Tour sorgte.

Eine Liga darunter - auf der zweithöchsten Tour in Europa - ist Nemecz in dieser Saison der erfolgreichster Pro. Der 36-jährige Grazer, der in Indien mit einem vierten Platz sein bestes Resultat erzielte, liegt im Jahresranking "Road to Mallorca" als bester heimischer Spieler an der 29. Position.

Schafft Schwab vor seiner Haustür die Wende?

Große Hoffnungen beim Heimturnier in Schladming macht sich der 31-jährige Lokalmatador Matthias Schwab. Er kämpft seit Wochen mit seiner Form und der notwendigen Beständigkeit. Vielleicht gelingt dem Rohrmooser vor seiner Haustür die entscheidende Wende in seinen Resultaten.

Seinen 149. Zwischenrang in der Jahreswertung will und sollte Schwab in jedem Fall verbessern.

Auch der 25-jährige Oberösterreicher Christoph Bleier macht sich Hoffnungen, in Schladming sein Score entscheidend zu verbessern. Mit dem 31-jährigen Steirer Timon Baltl, dem 23-jährigen Kärntner Moritz Russling, dem 22-jährigen Oberösterreicher Florian Schweighofer, dem 24-jährgien Burgenländer Lukas Boandl, dem 22-jährigen Fabian Lang, sowie dem 21-jährigen Steirer Lenny Koch sind weitere heimische Profis zu finden.

Sportdirektor Zitny schickt vier Amateure ins Rennen

Niki Zitny - Direktor Sport des Golfverbandes - nominierte vier Amateure für das zweitgrößte heimische Golf-Event. Die beiden Salzburger Fabian Fischer (20 Jahre) und Tim Hofmann (21 Jahre) sowie der Steirer Jakob Lotschak (21) und der Niederösterreicher Stephan Csöngei (17) erhalten eine Startberechtigung.

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Lukas Nemecz will zurück auf die DP World Tour
Foto: ©GEPA

Mit dem Engländer Will Enefer, seinem Landsmann Matthew Southgate, dem Finnen Tapio Pulkkanen und dem Südafrikaner Ryan von Velzen sind in Schladming vier Turniersieger 2026 am Start.

156 Spieler aus 30 Nationen kämpfen um den Titel

Die Statistik der 156 Spieler aus 30 Nationen ist beeindruckend. Die meisten Akteure kommen mit 25 Pros aus England.

Die weiteren Akteure kommen aus Deutschland (12), USA (11), je neun aus Schweden und Dänemark, je acht Spieler aus Spanien und den Niederlanden, Frankreich mit sechs, je fünf Aktive kommen aus Südafrika, Italien, Australien und Tschechien, je vier Spieler aus Finnland, Schottland, Schweiz und Irland, je zwei aus Wales, Polen, Indien und Norwegen und je ein Spieler aus Portugal, Türkei, Zimbabwe, Peru, Neuseeland, Belgien, Island und der Slowakei.

Wittmann junior und senior hoffen auf heimische Glanzleistungen

Der Geschäftsführer und Verantwortliche des Golfclub Schladming-Dachstein, Franz Wittmann junior, freut sich auf das Wochenende: "Ich hoffe, dass ein Landsmann in die Fußstapfen von Maximilian Steinlechner treten kann. Wir waren im letzten Jahr alle von seinem großen Erfolg begeistert. Rein organisatorisch sind wir absolut startbereit, der Platz ist im besten Zustand wie uns von den Spielern national und international auch bestätigt wird."

Auch Franz Wittmann senior ist natürlich in die Vorbereitungen für diesen zweitgrößten Event in Österreich eingebunden.

"Es ist nicht sehr leicht so einen Event aufzustellen. Aber wir glauben eben, dass es immer wieder zu sportlichen Höhepunkten kommen muss, um den Golfsport weiterhin so attraktiv zu sehen wie zuletzt in Kitzbühel. Ich wünsche mir, dass zumindest fünf Österreicher diesmal in Schladming den Cut schaffen, darunter drei Pros und zwei Amateure", erklärt Golfplatzbesitzer und Rallye-Legende Wittmann.

Zeitplan Interwetten Open 2026 in Schladming:

Donnerstag, 11. Juni, 1. Tag der Interwetten Open
Freitag, 12. Juni. 2. Tag der Interwetten Open mit Cut
Samstag, 13. Juni, 3. Tag der Interwetten Open
Sonntag, 14. Juni, 4. Tag der Interwetten Open Finale mit Siegerehrung

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