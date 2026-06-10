Lokalmatador Schwab will die Nachfolge von Steinlechner antreten

Im Winter zählen Kitzbühel und Schladming zu den Hotspots im Ski-Weltcup der Herren. Auf die spektakuläre Hahnenkamm-Woche folgen die nicht minder attraktiven Nachtrennen auf der Planai.

Was Ende Jänner mit den weltbesten Skifahrern funktioniert, soll jetzt zum sehenswerten Doppel für die heimischen Golf-Asse werden.

Sepp Straka, Maximilian Steinlechner und Bernd Wiesberger lockten zuletzt die Massen in den Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, wo die Austrian Alpine Open im Rahmen der DP World Tour zum Publikumsmagneten mutierten.

300.000 Euro Preisgeld warten auf die Topspieler

Bei der Interwetten Open im GC Schladming-Dachstein heißen die heimischen Zugpferde Matthias Schwab (Bild), Lukas Nemecz oder Timon Baltl.

Das steirische Trio führt die Gruppe der 13 Österreicher beim mit 300.000 Euro dotierten Event im Rahmen der "hotelplanner Tour" an.

Die Erinnerung an das Vorjahr sind überragend. Mit Maximilian Steinlechner aus Tirol triumphierte ein junger Österreicher, der zuletzt in Kitzbühel und bei den Dutch Open in Amsterdam mit den Rängen sieben bzw. drei für Furore auf der DP World Tour sorgte.

Eine Liga darunter - auf der zweithöchsten Tour in Europa - ist Nemecz in dieser Saison der erfolgreichster Pro. Der 36-jährige Grazer, der in Indien mit einem vierten Platz sein bestes Resultat erzielte, liegt im Jahresranking "Road to Mallorca" als bester heimischer Spieler an der 29. Position.

Schafft Schwab vor seiner Haustür die Wende?

Große Hoffnungen beim Heimturnier in Schladming macht sich der 31-jährige Lokalmatador Matthias Schwab. Er kämpft seit Wochen mit seiner Form und der notwendigen Beständigkeit. Vielleicht gelingt dem Rohrmooser vor seiner Haustür die entscheidende Wende in seinen Resultaten.

Seinen 149. Zwischenrang in der Jahreswertung will und sollte Schwab in jedem Fall verbessern.

Auch der 25-jährige Oberösterreicher Christoph Bleier macht sich Hoffnungen, in Schladming sein Score entscheidend zu verbessern. Mit dem 31-jährigen Steirer Timon Baltl, dem 23-jährigen Kärntner Moritz Russling, dem 22-jährigen Oberösterreicher Florian Schweighofer, dem 24-jährgien Burgenländer Lukas Boandl, dem 22-jährigen Fabian Lang, sowie dem 21-jährigen Steirer Lenny Koch sind weitere heimische Profis zu finden.

Sportdirektor Zitny schickt vier Amateure ins Rennen

Niki Zitny - Direktor Sport des Golfverbandes - nominierte vier Amateure für das zweitgrößte heimische Golf-Event. Die beiden Salzburger Fabian Fischer (20 Jahre) und Tim Hofmann (21 Jahre) sowie der Steirer Jakob Lotschak (21) und der Niederösterreicher Stephan Csöngei (17) erhalten eine Startberechtigung.