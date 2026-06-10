Lokalmatador Schwab will die Nachfolge von Steinlechner antreten

Mit dem Engländer Will Enefer, seinem Landsmann Matthew Southgate, dem Finnen Tapio Pulkkanen und dem Südafrikaner Ryan von Velzen sind in Schladming vier Turniersieger 2026 am Start.
156 Spieler aus 30 Nationen kämpfen um den Titel
Die Statistik der 156 Spieler aus 30 Nationen ist beeindruckend. Die meisten Akteure kommen mit 25 Pros aus England.
Die weiteren Akteure kommen aus Deutschland (12), USA (11), je neun aus Schweden und Dänemark, je acht Spieler aus Spanien und den Niederlanden, Frankreich mit sechs, je fünf Aktive kommen aus Südafrika, Italien, Australien und Tschechien, je vier Spieler aus Finnland, Schottland, Schweiz und Irland, je zwei aus Wales, Polen, Indien und Norwegen und je ein Spieler aus Portugal, Türkei, Zimbabwe, Peru, Neuseeland, Belgien, Island und der Slowakei.
Wittmann junior und senior hoffen auf heimische Glanzleistungen
Der Geschäftsführer und Verantwortliche des Golfclub Schladming-Dachstein, Franz Wittmann junior, freut sich auf das Wochenende: "Ich hoffe, dass ein Landsmann in die Fußstapfen von Maximilian Steinlechner treten kann. Wir waren im letzten Jahr alle von seinem großen Erfolg begeistert. Rein organisatorisch sind wir absolut startbereit, der Platz ist im besten Zustand wie uns von den Spielern national und international auch bestätigt wird."
Auch Franz Wittmann senior ist natürlich in die Vorbereitungen für diesen zweitgrößten Event in Österreich eingebunden.
"Es ist nicht sehr leicht so einen Event aufzustellen. Aber wir glauben eben, dass es immer wieder zu sportlichen Höhepunkten kommen muss, um den Golfsport weiterhin so attraktiv zu sehen wie zuletzt in Kitzbühel. Ich wünsche mir, dass zumindest fünf Österreicher diesmal in Schladming den Cut schaffen, darunter drei Pros und zwei Amateure", erklärt Golfplatzbesitzer und Rallye-Legende Wittmann.
Zeitplan Interwetten Open 2026 in Schladming:
Donnerstag, 11. Juni, 1. Tag der Interwetten Open
Freitag, 12. Juni. 2. Tag der Interwetten Open mit Cut
Samstag, 13. Juni, 3. Tag der Interwetten Open
Sonntag, 14. Juni, 4. Tag der Interwetten Open Finale mit Siegerehrung