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Olympia: Skibergsteigen soll 2030 im Programm bleiben

Die Sportart darf sich Hoffnungen auf einen Verbleib im Olympia-Kalender machen. Einer Traditionssportart droht indes die Streichung.

Olympia: Skibergsteigen soll 2030 im Programm bleiben Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Skibergsteigen wird voraussichtlich auch 2030 bei den Winterspielen in Frankreich Teil des Olympiaprogramms sein.

Denn die IOC-Exekutive empfiehlt die neuerliche Aufnahme, nachdem die zuständige Kommission unter der Führung von Ex-ÖOC-Chef Karl Stoss die Erfahrungen der heurigen Premiere der Disziplin in Italien evaluiert hatte.

Das gab das Internationale Olympische Komitee am Mittwoch bekannt. Abgesegnet werden soll die neuerliche Aufnahme bei der IOC-Session Ende Juni.

Traditionssportart vor dem Aus

Zusätzlich zu den Sprints und der Mixedstaffel sind laut dem aktuellen Vorschlag im Skibergsteigen auch Einzelrennen für Frauen und Männer geplant.

Bei der IOC-Session am 24. und 25. Juni in Lausanne wird außerdem die Entscheidung über die Olympiazukunft der Nordischen Kombination gefällt, der die Streichung aus dem Programm droht.

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