Die Österreicher Lukas Nemecz, Lokalmatador Matthias Schwab, Christoph Bleier, Moritz Russling, Fabian Lang, Timon Baltl, Lenny Koch und Florian Schweighofer traten ebenfalls zum ProAm an.
Bei den Gästen sehr stark vertreten waren die Wintersportler.
Tobias Schiegl, Hubert Neuper, Philip Schörghofer, Michaela Kirchgasser und Brigitte Kliment Obermoser griffen in Schladming zum Schläger.
Aus dem Rallyesport waren Kris Rosenberger und Sigi Schwarz am Start, die Journalistenriege wurde angeführt von Michael Schuen (Kleine Zeitung), Sascha Zelenka (Golfweek), Robert Waleczka (ORF-TV), Andreas Trippolt und Christoph Rietner (beide Canal plus TV).
Siegerehrung auf der Schaf-Alm
Weitere Teilnehmer am Auftakt-Event der Interwetten Open waren ÖGV-Präsident Gerhard Frühling mit seinen Vorgängern Dr. Peter Enzinger und Franz Wittmann senior mit Frau Rolanda, aus der Wirtschaft Xaver und Ines Hohensinn (Red Bull), Klaus Ennemoser (Wirtschaftsberatung), Josef Mayerhofer (Leading Golf Courses), Manfred Huber und Rastislav Antala (beide GC Adamstal), Gerald Stangl (GC Murhof), Dominic Tritscher (lokaler Unternehmer), Andreas Schwab und Rudi Horn (beide GC Schladming), Red Bull Athlet Senad Grosic, Andreas Nagler, Klaus Geyrhofer (beide steirischer Golfverband) sowie Schauspieler und Hobbygolfer Serge Falck, der auch die Moderation in gekonnter Art und Weise bei der Siegerehrung auf der Schaf-Alm (Planei) übernahm.
Beim Galaabend wurde das Quartett mit dem Professional Matthew Southgate und seinen Amateuren Michael Schuen, Johannes Ambros und Daniel Hubner als Sieger geehrt.
Ab morgen Donnerstag, 7:45 Uhr werden dann hoffentlich bei besserem Wetter insgesamt 156 Spieler aus 30 Nationen in das mit 300.000 Euro dotierte Event der "hotelplaner Tour" starten.
Zeitplan der Interwetten Open in Schladming:
Donnerstag, 11. Juni, 1. Tag der Interwetten Open
Freitag, 12. Juni, 2. Tag der Interwetten Open mit Cut
Samstag, 13. Juni, 3. Tag der Interwetten Open
Sonntag, 14. Juni, 4. Tag der Interwetten Open Finale mit Siegerehrung