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Engländer Matthew Southgate führt sein Team zum ProAm-Sieg

Viel Prominenz aus Wirtschaft und Sport lässt sich bei den Interwetten Open trotz des Regens am Fuß des Dachsteins nicht abschrecken.

Engländer Matthew Southgate führt sein Team zum ProAm-Sieg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Mit dem traditionellen ProAm-Turnier erfolgte der offizielle Auftakt der Interwetten Open 2026.

Dazu geladen hat in den Golfclub Schladming-Dachstein der Geschäftsführer des Veranstalterclubs, Franz Wittmann junior.

Wittmann (Bild) schickte das Starterfeld mit 24 Dreier-Flights plus je einem Pro mittels Kanonenstart pünktlich um 12:15 Uhr auf die Reise.

Pros und Prominenz trotzten dem Regen

Etwas schwierig gestaltete sich die Wettersituation, es regnete am Vormittag ziemlich heftig, gegen Mittag trat dann eine leichte Besserung ein, am Nachmittag öffnete der Himmel neuerlich seine Schleusen.

Nichtsdestotrotz war die Stimmung der Gäste gut. Bei den Profis waren die beiden Engländer Matthew Southgate und Will Enefer sowie der Finne Tapio Pulkkanen und der Südafrikaner Ryan van Velzen mit von der Partie.

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Der Sieger-Flight mit Matthew Southgate (l.)
Foto: ©GEPA

Die Österreicher Lukas Nemecz, Lokalmatador Matthias Schwab, Christoph Bleier, Moritz Russling, Fabian Lang, Timon Baltl, Lenny Koch und Florian Schweighofer traten ebenfalls zum ProAm an.

Bei den Gästen sehr stark vertreten waren die Wintersportler.

Tobias Schiegl, Hubert Neuper, Philip Schörghofer, Michaela Kirchgasser und Brigitte Kliment Obermoser griffen in Schladming zum Schläger.

Aus dem Rallyesport waren Kris Rosenberger und Sigi Schwarz am Start, die Journalistenriege wurde angeführt von Michael Schuen (Kleine Zeitung), Sascha Zelenka (Golfweek), Robert Waleczka (ORF-TV), Andreas Trippolt und Christoph Rietner (beide Canal plus TV).

Siegerehrung auf der Schaf-Alm

Weitere Teilnehmer am Auftakt-Event der Interwetten Open waren ÖGV-Präsident Gerhard Frühling mit seinen Vorgängern Dr. Peter Enzinger und Franz Wittmann senior mit Frau Rolanda, aus der Wirtschaft Xaver und Ines Hohensinn (Red Bull), Klaus Ennemoser (Wirtschaftsberatung), Josef Mayerhofer (Leading Golf Courses), Manfred Huber und Rastislav Antala (beide GC Adamstal), Gerald Stangl (GC Murhof), Dominic Tritscher (lokaler Unternehmer), Andreas Schwab und Rudi Horn (beide GC Schladming), Red Bull Athlet Senad Grosic, Andreas Nagler, Klaus Geyrhofer (beide steirischer Golfverband) sowie Schauspieler und Hobbygolfer Serge Falck, der auch die Moderation in gekonnter Art und Weise bei der Siegerehrung auf der Schaf-Alm (Planei) übernahm.

Beim Galaabend wurde das Quartett mit dem Professional Matthew Southgate und seinen Amateuren Michael Schuen, Johannes Ambros und Daniel Hubner als Sieger geehrt. 

Ab morgen Donnerstag, 7:45 Uhr werden dann hoffentlich bei besserem Wetter insgesamt 156 Spieler aus 30 Nationen in das mit 300.000 Euro dotierte Event der "hotelplaner Tour" starten.

Zeitplan der Interwetten Open in Schladming:

Donnerstag, 11. Juni, 1. Tag der Interwetten Open
Freitag, 12. Juni, 2. Tag der Interwetten Open mit Cut
Samstag, 13. Juni, 3. Tag der Interwetten Open
Sonntag, 14. Juni, 4. Tag der Interwetten Open Finale mit Siegerehrung

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