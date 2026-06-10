Mit dem traditionellen ProAm-Turnier erfolgte der offizielle Auftakt der Interwetten Open 2026.

Dazu geladen hat in den Golfclub Schladming-Dachstein der Geschäftsführer des Veranstalterclubs, Franz Wittmann junior.

Wittmann (Bild) schickte das Starterfeld mit 24 Dreier-Flights plus je einem Pro mittels Kanonenstart pünktlich um 12:15 Uhr auf die Reise.

Pros und Prominenz trotzten dem Regen

Etwas schwierig gestaltete sich die Wettersituation, es regnete am Vormittag ziemlich heftig, gegen Mittag trat dann eine leichte Besserung ein, am Nachmittag öffnete der Himmel neuerlich seine Schleusen.

Nichtsdestotrotz war die Stimmung der Gäste gut. Bei den Profis waren die beiden Engländer Matthew Southgate und Will Enefer sowie der Finne Tapio Pulkkanen und der Südafrikaner Ryan van Velzen mit von der Partie.