Duell mit Sinner wartet! Ofner übersteht erste Rom-Runde souverän

Sebastian Ofner steht beim ATP-1000er-Turnier in Rom in der zweiten Runde!

Der Steirer gewinnt beim ATP-Masters mit 6:3, 6:3 gegen Alex Michelsen.

Der erste Satz verläuft für den ÖTV-Star fast ideal, bei der zweiten Gelegenheit schnappt sich Ofner das erste Break. Im Anschluss läuft es nach der Reihe - bis zum 6:3, als der Österreicher seinen Gegner zum zweiten Mal breakt und so den Satzgewinn eintütet.

Ähnlich läuft es in Satz zwei, nur gelingt Ofner diesmal erst das Break zum Stand von 4:2. Danach wird Ofner nicht mehr gebreakt, womit auch der zweite Satz nach insgesamt 1:16 Stunden mit 6:3 an ihn geht.

Die Nummer eins der Welt wartet

In der zweiten Runde wartet ein echtes Hammerlos auf Ofner. Der Weltranglisten-82. bekommt es mit der Nummer eins der Welt, Jannik Sinner, zu tun.

Der Südtiroler hatte ein Freilos in der ersten Runde, trifft also ausgeruht auf den Österreicher.