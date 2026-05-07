Ofner, Sebastian OFN
Michelsen, Alex MIC
Endstand
2:0
6:3 , 6:3
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Duell mit Sinner wartet! Ofner übersteht erste Rom-Runde souverän

Der Österreicher kassiert im gesamten Match kein einziges Break und bekommt es in Runde zwei mit der Nummer eins der Welt zu tun.

Duell mit Sinner wartet! Ofner übersteht erste Rom-Runde souverän Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofner steht beim ATP-1000er-Turnier in Rom in der zweiten Runde!

Der Steirer gewinnt beim ATP-Masters mit 6:3, 6:3 gegen Alex Michelsen.

Der erste Satz verläuft für den ÖTV-Star fast ideal, bei der zweiten Gelegenheit schnappt sich Ofner das erste Break. Im Anschluss läuft es nach der Reihe - bis zum 6:3, als der Österreicher seinen Gegner zum zweiten Mal breakt und so den Satzgewinn eintütet.

Ähnlich läuft es in Satz zwei, nur gelingt Ofner diesmal erst das Break zum Stand von 4:2. Danach wird Ofner nicht mehr gebreakt, womit auch der zweite Satz nach insgesamt 1:16 Stunden mit 6:3 an ihn geht.

Die Nummer eins der Welt wartet

In der zweiten Runde wartet ein echtes Hammerlos auf Ofner. Der Weltranglisten-82. bekommt es mit der Nummer eins der Welt, Jannik Sinner, zu tun.

Der Südtiroler hatte ein Freilos in der ersten Runde, trifft also ausgeruht auf den Österreicher.

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