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Endstand
1:27:5 , 3:6 , 0:6
NEWS
Tagger bei Masters in Rom nach Satzführung in Runde eins out
Nachdem die ÖTV-Hoffnung den ersten Satz noch gewinnen kann, entgleitet ihr in weiterer Folge das Spiel.
Lilli Tagger muss sich beim Masters-Turnier in Rom in der ersten Runde geschlagen geben.
Die Tirolerin unterliegt der Griechin Maria Sakkari (WTA-47.) in drei Sätzen mit 7:5, 3:6 und 0:6.
Dabei startet die ÖTV-Hoffnung gut in das Match, kann den ersten Satz knapp mit 7:5 für sich entscheiden, im weiteren Verlauf kippt die Partie aber mehr und mehr in Richtung der Griechin.
Nach einem 3:6 im zweiten Satz kann Tagger im entscheidenden dritten Satz das Blatt nicht mehr wenden. Dieser geht glatt mit 0:6 verloren, sodass das Erstrunden-Aus besiegelt ist.
Sinja Kraus und Anastasia Potapova sind hingegen noch im Einsatz.