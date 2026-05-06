Tagger bei Masters in Rom nach Satzführung in Runde eins out

Lilli Tagger muss sich beim Masters-Turnier in Rom in der ersten Runde geschlagen geben.

Die Tirolerin unterliegt der Griechin Maria Sakkari (WTA-47.) in drei Sätzen mit 7:5, 3:6 und 0:6.

Dabei startet die ÖTV-Hoffnung gut in das Match, kann den ersten Satz knapp mit 7:5 für sich entscheiden, im weiteren Verlauf kippt die Partie aber mehr und mehr in Richtung der Griechin.

Nach einem 3:6 im zweiten Satz kann Tagger im entscheidenden dritten Satz das Blatt nicht mehr wenden. Dieser geht glatt mit 0:6 verloren, sodass das Erstrunden-Aus besiegelt ist.

Sinja Kraus und Anastasia Potapova sind hingegen noch im Einsatz.