Tagger, Lilli TAG Sakkari, Maria SAK
Endstand
1:2
7:5 , 3:6 , 0:6
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Tagger bei Masters in Rom nach Satzführung in Runde eins out

Nachdem die ÖTV-Hoffnung den ersten Satz noch gewinnen kann, entgleitet ihr in weiterer Folge das Spiel.

Tagger bei Masters in Rom nach Satzführung in Runde eins out Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger muss sich beim Masters-Turnier in Rom in der ersten Runde geschlagen geben.

Die Tirolerin unterliegt der Griechin Maria Sakkari (WTA-47.) in drei Sätzen mit 7:5, 3:6 und 0:6.

Dabei startet die ÖTV-Hoffnung gut in das Match, kann den ersten Satz knapp mit 7:5 für sich entscheiden, im weiteren Verlauf kippt die Partie aber mehr und mehr in Richtung der Griechin.

Nach einem 3:6 im zweiten Satz kann Tagger im entscheidenden dritten Satz das Blatt nicht mehr wenden. Dieser geht glatt mit 0:6 verloren, sodass das Erstrunden-Aus besiegelt ist.

Sinja Kraus und Anastasia Potapova sind hingegen noch im Einsatz.

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