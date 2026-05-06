Galfi, Dalma GAL
Potapova, Anastasia POT
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Tennis heute: Anastasia Potapova - Dalma Galfi in Rom

Potapova trifft in der ersten Runde des WTA-1000ers in Rom auf Galfi, die sich in der Qualifikation gegen Grabher durchsetzen konnte. LIVE-Infos:

Tennis heute: Anastasia Potapova - Dalma Galfi in Rom Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova spielt am Mittwoch beim WTA-1000-Sandplatzturnier in Rom in der ersten Runde gegen die Ungarin Dalma Galfi (ab ca. 15:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Neo-Österreicherin musste am Dienstag in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Nikola Bartunkova (CZE/WTA-94.) in den dritten Satz, konnte das Duell aber letztendlich für sich entscheiden.

Galfi (HUN/WTA-119.) qualifizierte sich nach dem 7:6,6:4-Sieg gegen Julia Grabher für das Hauptfeld.

Potapova ist als Nummer 38 der Welt potentiell stärker einzuschätzen als die Ungarin. 2018 und 2023 standen sich die beiden bereits gegenüber. Ein Mal musste die ÖTV-Spielerin aufgeben, ein Mal siegte sie in drei Sätzen.

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