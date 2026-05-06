Sinja Kraus scheidet beim WTA-Masters in Rom in der ersten Runde aus.

Sie unterliegt der Italienerin Elisabetta Cocciaretto (WTA-41.) mit 2:6, 4:6.

Mit einem Break startet die Wienerin ideal in die Partie, ihrer Gegnerin gelingt allerdings das unmittelbare Rebreak. Danach entgleitet der 24-Jährigen jedoch das Spiel, sodass sie den ersten Satz klar mit 2:6 verliert.

Im zweiten Satz zeigt sich lange eine recht ausgeglichene Partie, beim Stand von 4:5 liegt Kraus bei eigenem Aufschlag bereits mit 0:40 zurück, kann aber auf Einstand stellen - Cocciaretto bleibt aber hartnäckig und holt sich schließlich das Match.

Damit ist für Sinja Kraus wie auch für Teamkollegin Lilli Tagger in der ersten Runde Endstation. Anastasia Potapova steht in der zweiten Runde.