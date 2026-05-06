Cocciaretto, Elisabetta COC
Kraus, Sinja KRA
Endstand
2:0
6:2 , 6:4
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Kraus scheitert wie Tagger zum Auftakt in Rom

Wie ihre Teamkollegin muss die Wienerin nach der ersten Runde ihre Koffer packen.

Kraus scheitert wie Tagger zum Auftakt in Rom Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sinja Kraus scheidet beim WTA-Masters in Rom in der ersten Runde aus.

Sie unterliegt der Italienerin Elisabetta Cocciaretto (WTA-41.) mit 2:6, 4:6.

Mit einem Break startet die Wienerin ideal in die Partie, ihrer Gegnerin gelingt allerdings das unmittelbare Rebreak. Danach entgleitet der 24-Jährigen jedoch das Spiel, sodass sie den ersten Satz klar mit 2:6 verliert.

Im zweiten Satz zeigt sich lange eine recht ausgeglichene Partie, beim Stand von 4:5 liegt Kraus bei eigenem Aufschlag bereits mit 0:40 zurück, kann aber auf Einstand stellen - Cocciaretto bleibt aber hartnäckig und holt sich schließlich das Match.

Damit ist für Sinja Kraus wie auch für Teamkollegin Lilli Tagger in der ersten Runde Endstation. Anastasia Potapova steht in der zweiten Runde.

Mehr zum Thema

Tennis LIVE: Sinja Kraus - Elisabetta Cocciaretto in Rom

Tennis LIVE: Sinja Kraus - Elisabetta Cocciaretto in Rom

Tennis - WTA
2
Potapova kämpft sich in Rom in die nächste Runde

Potapova kämpft sich in Rom in die nächste Runde

Tennis - WTA
5
Tagger bei Masters in Rom nach Satzführung in Runde eins out

Tagger bei Masters in Rom nach Satzführung in Runde eins out

Tennis - WTA
12
Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Dalma Galfi in Rom

Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Dalma Galfi in Rom

Tennis - WTA
8
Tennis LIVE: Lilli Tagger - Maria Sakkari in Rom

Tennis LIVE: Lilli Tagger - Maria Sakkari in Rom

Tennis - WTA
13
ÖTV-Duo löst nach Sieg Ticket für Rom-Hauptfeld

ÖTV-Duo löst nach Sieg Ticket für Rom-Hauptfeld

Tennis - WTA
8
Tagger steht trotz Quali-Niederlage im Hauptbewerb von Rom

Tagger steht trotz Quali-Niederlage im Hauptbewerb von Rom

Tennis - WTA
29

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Sinja Kraus Rom (WTA 1000) ÖTV-Damen