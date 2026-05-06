Cocciaretto, Elisabetta COC
Kraus, Sinja KRA
Heute 19:00 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
NEWS

Tennis heute: Sinja Kraus - Elisabetta Cocciaretto in Rom

Gelingt der Österreicherin beim WTA-1000er in Rom auch gegen die Nummer 41 der Welt eine Überraschung? LIVE-Infos:

Tennis heute: Sinja Kraus - Elisabetta Cocciaretto in Rom Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sinja Kraus trifft am Mittwoch beim WTA-1000-Sandplatzturnier in Rom nach überstandener Qualifikation in der ersten Runde des Hauptfelds auf die Italienerin Elisabetta Cocciaretto (nicht vor 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Wienerin, die aktuell Nummer 103 der Tennis-Welt ist, konnte bereits in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Elena-Gabriel Ruse (ROU/WTA-67.) für eine Überraschung sorgen, nun soll das auch gegen die WTA-Nummer 41 gelingen.

Die beiden treffen das erste Mal aufeinander.

LIVE-Ticker:

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Lilli Tagger

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

ÖTV-Duo löst nach Sieg Ticket für Rom-Hauptfeld

ÖTV-Duo löst nach Sieg Ticket für Rom-Hauptfeld

Tennis - WTA
8
Tennis heute: Anastasia Potapova - Dalma Galfi in Rom

Tennis heute: Anastasia Potapova - Dalma Galfi in Rom

Tennis - WTA
Tennis heute: Lilli Tagger - Maria Sakkari in Rom

Tennis heute: Lilli Tagger - Maria Sakkari in Rom

Tennis - WTA
Tagger steht trotz Quali-Niederlage im Hauptbewerb von Rom

Tagger steht trotz Quali-Niederlage im Hauptbewerb von Rom

Tennis - WTA
29
Nach Absage! ÖTV-Juwel Tagger rückt ins Rom-Hauptfeld

Nach Absage! ÖTV-Juwel Tagger rückt ins Rom-Hauptfeld

Tennis - WTA
12
Grabher muss sich in Rom in zweiter Quali-Runde geschlagen geben

Grabher muss sich in Rom in zweiter Quali-Runde geschlagen geben

Tennis - WTA
4
ÖTV-Trio steht in Rom in der zweiten Quali-Runde

ÖTV-Trio steht in Rom in der zweiten Quali-Runde

Tennis - WTA
17

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Sinja Kraus ÖTV-Damen Rom (WTA 1000)