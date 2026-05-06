Sinja Kraus trifft am Mittwoch beim WTA-1000-Sandplatzturnier in Rom nach überstandener Qualifikation in der ersten Runde des Hauptfelds auf die Italienerin Elisabetta Cocciaretto (nicht vor 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Wienerin, die aktuell Nummer 103 der Tennis-Welt ist, konnte bereits in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Elena-Gabriel Ruse (ROU/WTA-67.) für eine Überraschung sorgen, nun soll das auch gegen die WTA-Nummer 41 gelingen.

Die beiden treffen das erste Mal aufeinander.

LIVE-Ticker: