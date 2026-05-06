Galfi, Dalma GAL
Potapova, Anastasia POT
Endstand
1:2
7:5 , 2:6 , 4:6
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Potapova kämpft sich in Rom in die nächste Runde

In der zweiten Runde wartet auf die 25-Jährige die Nummer elf der WTA-Weltrangliste.

Potapova kämpft sich in Rom in die nächste Runde Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova steht beim WTA-Masters in Rom in der zweiten Runde!

Das ÖTV-Ass schlägt die Ungarin Dalma Galfi (WTA-119.) in drei Sätzen nach Satzverlust mit 5:7, 6:2, 6:4.

Erster Satz knapp

Im ersten Satz muss sich die 25-Jährige knapp mit 7:5 geschlagen geben, im zweiten dreht sie dann auf und entscheidet diesen deutlich mit 6:2 für sich.

In den dritten Satz startet sie ungünstig mit einem Break gegen sich, kann aber unmittelbar darauf zurückschlagen und auf 1:1 stellen. Ihr zweites Aufschlagspiel ist hart umkämpft, bei Einstand wird aufgrund von Regen unterbrochen.

Potapova holt Break auf

Nach längerer Unterbrechung geht es weiter, Potapova muss ihr Service abgeben und steht mit dem Rücken zur Wand - 2:4 aus Sicht des ÖTV-Asses.

Das nächste Game mit eigenem Service kann Potapova dann halten, und in weiterer Folge holt sie auch das Break auf und stellt auf 4:4. Die Österreicherin hält erneut den eigenen Aufschlag und bringt sich mit 5:4 in eine gute Position.

Tatsächlich kann sie der Italienerin im entscheidenden Game ihren Aufschlag abnehmen, sodass sie den dritten Satz mit 6:4 gewinnt und in die zweite Runde einzieht.

Dort erwartet sie die an Position elf gesetzte Tschechin Karolina Muchova (WTA-11.).

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