Ofner, Sebastian OFN
Michelsen, Alex MIC
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Tennis heute: Sebastian Ofner - Alex Michelsen in Rom

In der ersten Runde des ATP-Masters in Rom geht es für Ofner gegen einen US-Amerikaner. LIVE-Infos:

Tennis heute: Sebastian Ofner - Alex Michelsen in Rom Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofner trifft in der ersten Runde des ATP-Masters in Rom auf den US-Amerikaner Alex Michelsen (5. Partie nach 11 Uhr, ab ca. 16:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Ofner (ATP 82.) ist in der Weltrangliste zwar einige Plätze hinter Michelsen (ATP 42.) platziert, dennoch darf sich Österreichs Nummer eins gute Chancen ausrechnen. Denn Michelsen hat vor allem auf Sand immer wieder Probleme.

Im direkten Duell steht es 1:1. Das letzte Spiel der beiden konnte Ofner 2024 in Mallorca in drei Sätzen für sich entscheiden.

Sollte Ofner die erste Runde überstehen, würde er in der nächsten Runde auf Weltranglisten-Leader Jannik Sinner treffen.

LIVE-Ticker:

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

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