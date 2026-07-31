Aus in Bonn! Rodionov verliert gegen ATP-Nr. 931

Jurij Rodionov verliert im Bonn-Viertelfinale gegen den deutschen Jamie McKenzie 6:7, 4:6.

McKenzie war vor Turnierstart die Nummer 931 der ATP-Weltrangliste. Das Spiel ist vor allem im ersten Satz von Breaks gezeichnet. Rodionov gelingen zwar neun Asse, allerdings steht am Schluss nur eine Quote von 54 Prozent erste Aufschläge.

Der 18-Jährige McKenzie nutzt nach 1:47 Stunden seinen zweiten Matchball und zieht erstmals in seiner Karriere in ein Halbfinale eines ATP-Challengers ein.