Mackenzie, Jamie MAC
Rodionov, Jurij ROD
Endstand
2:0
7:6 , 6:4
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Aus in Bonn! Rodionov verliert gegen ATP-Nr. 931

Österreichs Nummer zwei scheidet im Viertelfinale beim ATP-Challenger von Bonn überraschend aus.

Aus in Bonn! Rodionov verliert gegen ATP-Nr. 931 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Jurij Rodionov verliert im Bonn-Viertelfinale gegen den deutschen Jamie McKenzie 6:7, 4:6.

McKenzie war vor Turnierstart die Nummer 931 der ATP-Weltrangliste. Das Spiel ist vor allem im ersten Satz von Breaks gezeichnet. Rodionov gelingen zwar neun Asse, allerdings steht am Schluss nur eine Quote von 54 Prozent erste Aufschläge.

Der 18-Jährige McKenzie nutzt nach 1:47 Stunden seinen zweiten Matchball und zieht erstmals in seiner Karriere in ein Halbfinale eines ATP-Challengers ein.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

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