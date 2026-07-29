McDonald, Niels MCD
Rodionov, Jurij ROD
Endstand
0:2
6:7 , 3:6
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Favoritensieg für Rodionov im Bonn-Achtelfinale

Der Österreicher setzt sich gegen einen Deutschen durch und trifft im Viertelfinale nun auf einen Landsmann seines Gegners.

Favoritensieg für Rodionov im Bonn-Achtelfinale Foto: © IMAGO / Hasenkopf
Textquelle: © LAOLA1
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Jurij Rodionov steht beim Challenger in Bonn im Viertelfinale!

Die Nummer 136 der Welt besiegt Niels McDonald (GER/ATP-509.) 7:6 (3), 6:3.

Der erste Satz ist heiß umkämpft. Der Deutsche startet besser in die Partie und zieht mit 3:0 davon. Daraufhin kämpft sich der Österreicher zurück und geht bei 6:5 erstmals in Führung. Eine Entscheidung gibt es jedoch erst im Tie Break. Dieses gewinnt Rodionov 7:3 für sich.

Auch im zweiten Satz holt McDonald das erste Game, ehe Rodionov das Tempo vorgibt. Der ÖTV-Spieler gerät nicht mehr in Rückstand und setzt mit 6:3 den Schlussstrich.

Nach 1,48 Stunden zieht der 27-Jährige schlussendlich in die nächste Runde ein. Dort trifft der Sieger auf den deutschen Mackenzie.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

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