Favoritensieg für Rodionov im Bonn-Achtelfinale
Der Österreicher setzt sich gegen einen Deutschen durch und trifft im Viertelfinale nun auf einen Landsmann seines Gegners.
Jurij Rodionov steht beim Challenger in Bonn im Viertelfinale!
Die Nummer 136 der Welt besiegt Niels McDonald (GER/ATP-509.) 7:6 (3), 6:3.
Der erste Satz ist heiß umkämpft. Der Deutsche startet besser in die Partie und zieht mit 3:0 davon. Daraufhin kämpft sich der Österreicher zurück und geht bei 6:5 erstmals in Führung. Eine Entscheidung gibt es jedoch erst im Tie Break. Dieses gewinnt Rodionov 7:3 für sich.
Auch im zweiten Satz holt McDonald das erste Game, ehe Rodionov das Tempo vorgibt. Der ÖTV-Spieler gerät nicht mehr in Rückstand und setzt mit 6:3 den Schlussstrich.
Nach 1,48 Stunden zieht der 27-Jährige schlussendlich in die nächste Runde ein. Dort trifft der Sieger auf den deutschen Mackenzie.