Jurij Rodionov steht beim Challenger in Bonn im Viertelfinale!

Die Nummer 136 der Welt besiegt Niels McDonald (GER/ATP-509.) 7:6 (3), 6:3.

Der erste Satz ist heiß umkämpft. Der Deutsche startet besser in die Partie und zieht mit 3:0 davon. Daraufhin kämpft sich der Österreicher zurück und geht bei 6:5 erstmals in Führung. Eine Entscheidung gibt es jedoch erst im Tie Break. Dieses gewinnt Rodionov 7:3 für sich.

Auch im zweiten Satz holt McDonald das erste Game, ehe Rodionov das Tempo vorgibt. Der ÖTV-Spieler gerät nicht mehr in Rückstand und setzt mit 6:3 den Schlussstrich.

Nach 1,48 Stunden zieht der 27-Jährige schlussendlich in die nächste Runde ein. Dort trifft der Sieger auf den deutschen Mackenzie.