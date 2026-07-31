Anastasia Potapova ist beim WTA-500-Turnier in Washington im Achtelfinale ausgeschieden.

Die Österreicherin musste sich in der Nacht auf Freitag (MESZ) der Russin Daria Schnaider klar mit 1:6, 2:6 geschlagen geben.

Nach ihrem souveränen Auftaktsieg gegen die 46-jährige US-Legende Venus Williams war Potapova gegen die Weltranglisten-18. ohne echte Chance. Bereits im ersten Satz sorgten zwei Breaks von Schnaider für die Vorentscheidung.

Auch im zweiten Durchgang fand Potapova kein Mittel gegen ihre Gegnerin. Sie musste ihren Aufschlag gleich vier Mal abgeben und konnte lediglich zwei Rebreaks verbuchen.

Nach nur 56 Minuten verwandelte Schnaider ihren ersten Matchball und fixierte damit den Einzug ins Viertelfinale. Dort bekommt es die Russin mit ihrer ungesetzten Landsfrau Ljudmila Samsonowa zu tun.