Schwärzler, Joel Josef SCH
Krumich, Martin KRU
Endstand
0:22:6 , 3:6
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Schwärzler scheitert im Achtelfinale von Liberec
Der an Position drei gesetzte Österreicher scheidet im Achtelfinale des Challengers aus.
Endstation für Joel Schwärzler beim ATP-Challenger im tschechischen Liberec!
Der ÖTV-Youngster muss sich dem Lokalmatador Martin Krumich (ATP-261.) in zwei Sätzen mit 2:6, 3:6 klar geschlagen geben. Besonders große Probleme hatte Schwärzler mit seinem Aufschlag. Ganze sieben Doppelfehler passieren dem Vorarlberger.
Am Vortag hatte der 20-Jährige mit Maxim Mrva einen weiteren Tschechen zum Auftakt eliminiert.