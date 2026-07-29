Schwärzler, Joel Josef SCH
Krumich, Martin KRU
Endstand
0:2
2:6 , 3:6
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Schwärzler scheitert im Achtelfinale von Liberec

Der an Position drei gesetzte Österreicher scheidet im Achtelfinale des Challengers aus.

Schwärzler scheitert im Achtelfinale von Liberec Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Endstation für Joel Schwärzler beim ATP-Challenger im tschechischen Liberec!

Der ÖTV-Youngster muss sich dem Lokalmatador Martin Krumich (ATP-261.) in zwei Sätzen mit 2:6, 3:6 klar geschlagen geben. Besonders große Probleme hatte Schwärzler mit seinem Aufschlag. Ganze sieben Doppelfehler passieren dem Vorarlberger.

Am Vortag hatte der 20-Jährige mit Maxim Mrva einen weiteren Tschechen zum Auftakt eliminiert.

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