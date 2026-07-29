Schwärzler scheitert im Achtelfinale von Liberec

Endstation für Joel Schwärzler beim ATP-Challenger im tschechischen Liberec!

Der ÖTV-Youngster muss sich dem Lokalmatador Martin Krumich (ATP-261.) in zwei Sätzen mit 2:6, 3:6 klar geschlagen geben. Besonders große Probleme hatte Schwärzler mit seinem Aufschlag. Ganze sieben Doppelfehler passieren dem Vorarlberger.

Am Vortag hatte der 20-Jährige mit Maxim Mrva einen weiteren Tschechen zum Auftakt eliminiert.